今選ぶなら“オリーブ系カラー”！【ZARA】大人に似合う♡「おしゃれ見えバッグ 」

秋に向けて活躍するのは、深みのあるカラー。今バッグを選ぶなら、オリーブ系の色合いが狙いめです。落ち着いたトーンながら重たくなりすぎず、大人の装いにすっとなじむのが魅力。今回はそんなオリーブ系カラーのバッグを【ZARA（ザラ）】からピックアップしました。こなれた雰囲気を引き出すエッジィなデザインも見逃せないので、ぜひチェックしてみて。

まるみフォルムが上品なアクセントに

【ZARA】「シティバッグ」\6,590（税込）

ころんとしたクラシカルなフォルムが、上品で可愛らしいバッグ。高さ15 × 幅21 × マチ8cmと、やや小さめのサイズ感。ミニマルなコーデに合わせるだけで、こなれ感を引き出すアクセントに。取り外し可能なキャンバス地のショルダーストラップ付きで、きちんと見せたいときは手持ち、カジュアルなときは肩がけと、シーンに合わせたアレンジも楽しめます。

さりげない曲線が引き立てる旬スタイル

【ZARA】「ミニオーバルトートバッグ」\5,990（税込）

曲線が美しいバッグは、持つだけでコーデをぐっと旬顔に格上げ。ショルダーストラップを付ければ、大人ガーリーな表情にもシフトできます。同素材のインナーウォレット付きで使い勝手も優秀。高さ15 × 幅20 × マチ7cmの手に馴染むサイズ感で、シンプルなデニムスタイルはもちろん、ジャケットを羽織ったきれいめカジュアルにも好相性です。どんなスタイルにもすっと溶け込み、デイリーに活躍してくれそう。

ラフにもきれいめにも寄り添うバッグ

【ZARA】「編み込みデザイン ハンドバッグ」\8,590（税込）

編み込みデザインが目を引くバッグは、ラフにもきれいめにもなじむ頼れる存在。高さ15 × 幅24 × マチ5cmの程よいサイズ感で、やわらかな印象ながら幅広のハンドルが全体をすっきり引き締めてくれます。手持ちだけでなく、肩にさっとかけてもサマになるのが嬉しいところ。エレガントなワンピースからナチュラルなテイストのコーデまで、洗練されたムードに。開口部はファスナー付きで貴重品の収納も安心です。

軽やかに季節をつなぐオリーブスエード

【ZARA】「編み込みスプリットスエード仕上げシティバッグ」\15,990（税込）

スエード素材のバッグは、こなれ感のあるカジュアルな表情が魅力。ハンドルや縁にあしらわれた編み込みディテールが、クラフト感のあるアクセントになっています。夏の装いにあえて取り入れれば、季節を先取りした着こなしに。高さ19 × 幅30 × マチ11cmで、ストラップをつけてショルダー使いにすれば、程よくラフな抜け感も引き出せそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S