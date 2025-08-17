「収入」「学歴」「容姿」…相手を値踏みしてしまうのは、人が自分の価値を決められない脳の持ち主だから

「危ないとわかっていてどうして依存症になってしまうの？」「ダイエットに失敗するのはなぜ？」「どうしてバッシングが起きるの？」「なぜ人は平気でウソをつくの？」――。自分ひとりの悩みから人間社会全体にまで及ぶこれらの問題が、‟脳”にあったとしたら……。それはまるで咒がかけられているようです。

人間は自分の「相対的価値」を知りたがる

人間は自分の相対的な価値については、大きな関心を持っている。時間をかけ、心的労力を割いて、あれこれと思い悩んで、赤の他人から根拠なく発せられた言葉にさえすがろうとする。

どこを探しても自分の価値を決めるための確たる基準がなく、まじめに考えれば考えるほど自分の価値に自信が持てない、というのは人間の業と言ってもいいだろう。この文脈で言えば、鈍感であり、まともに考える能力に欠落があるほど、自分に自信を持つことができるということにもなる。イグノーベル賞をとったダニング＝クルーガー効果についての研究がどういうものかを参照すれば納得がいくだろう。

自分の価値を決められずに右往左往するという私たちの認知様式は、一方でコミュニケーションツールとして利用されてもいる。絶対的な尺度が存在しないので、一定の境界条件さえ決まれば、つまり環境がある程度固定されさえすれば、そこにいる人間の価値を暫定的に決定することができる。

自身の価値を測るには

たとえば職位、学歴、所得順位、それらがどうあがいても「勝てない」となると、とたんに人生における幸福度や満足度の話に変容する。なぜこのような勝つ、負ける、などという認知が生じるのかというテーマ、いわゆるネットスラングでいうマウンティングについて考察するのも大変面白いが、本稿では割愛する。

最初に相手に対して「何をしている人か」「収入はどのくらいか」「どこの学校を卒業しているのか」について聞き、その後、幸福度や満足度に話をそらそうとするというパターンは驚くほど同じパターンがくり返されているので、興味を持った方は観察してみるとよい。幸福度や満足度に話がそらされない場合は、自分が勝ったと思っていて、そこはかとなくそれを褒めてほしいとにおわせるという行動が見られる。

私たちは常に周囲の人間の価値を値踏みしている。ややスキャンダラスな内容を含む人事異動の話や収入の多寡、ヒエラルキーを顕示する話などは男性たちの格好の酒肴であるし（なぜか女性の集団ではヒエラルキーに対する関心が薄いという研究がある）、もちろん、鏡や写真を利用するのでもなければ自分の容姿すら確認できないのだから、自分自身の価値など到底測ることはできない。要するに、自分の価値は自分で決めなくてはならず、その決定様式において他人がどの位置にいるかというのを見定めなければならないということになる。

人は「見た目で判断する」生き物

ここに、人間は見た目で人を判断する、という厄介な性質が介入してくる余地がある。見た目についての研究は、見た目で人が判断されるべきではない、という理想論（もしくは自分は見た目で判断されたくないという研究者たち自身の願望ではないかと推測する人もいる）が強いバイアスとして働くため、その結果が研究の経験のない一般大衆の目に触れることを憂慮して、研究費が下りなかったという事例があるほどだ。このこともまた逆説的に、人間が見た目で対象を判断する動物であるということを強く支持するものとなっていると言ってよい。

くり返しになるが、これまで述べてきた容姿に関しての実験的に確かめられた事実と理想論を混同すべきではない。また一方で、事実がそうであるからといってそう振る舞ってよいと主張したいわけでもない。放っておけば私たちは見た目で人を判断してしまう生き物である、だからこそ、見た目には反映されない価値をどれだけ評価していけるのか、その能力が、問われているのである。その挑戦を私たちは、知性と呼んできたのではないだろうか。

