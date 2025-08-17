むにゅっと“押しつけ”洗車！豪快ボディ「届けえええ！」と全開　三田悠貴「週プレ」登場

グラビアアイドル・三田悠貴（27）が、8月4日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】テーブルにもむにゅっ…いや、あざとすぎる！

自身のインスタグラムに画像を掲載し、B96W59H88の圧巻のボディを披露。「世界のおっぱい好きに届けえええ！！！」とと豪快にアピールした。



ロケは沖縄で行った。撮影時はかなり暑かったようで「崖にもたれて笑ってるじゃん？本当はどえらい暑かったんやお」「岩の上で座って撮ったのもあるけど立ったらお尻が赤猿になってた」と秘話も明かした。



CBCテレビ「道との遭遇」の人気企画「軽トラ女子 下道旅」で軽トラで日本中を走り回っているとあって、グラビアでも軽トラの運転シーンを撮影した。「週プレ」公式サイトのインタビューでは「前回の週プレさんのグラビアでもフロントガラスにおっぱいを押しつけて洗車するカットは大好評で、今回もやらせていただきました（笑）。」と“相棒”との近すぎる距離感を語っていた。



同号では女優・深田恭子が表紙＆巻頭グラビアを担当。原幹恵、永尾まりや、ビーチバレー・のあまゆ（衣笠乃愛、菊地真結）コンビ、池本しおり、清水れい、宮川耀も登場している。



（よろず～ニュース編集部）