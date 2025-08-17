特攻兵の姿はよく取り上げられたが…戦時期の台湾や朝鮮半島を撮った写真がほとんどないという実態

「状況芳しくなく、腹は決まっています」

「これが最後の通信になるかもしれません」

「足の悪い者や病人は濁流の中に呑まれて行く」

最前線、爆弾投下、連絡員の死、検閲……何が写され、何が写されなかったのか？

新刊『戦争特派員は見た――知られざる日本軍の現実』では、50点以上の秘蔵写真から兵士からは見えなかった〈もうひとつの戦場〉の実態に迫る。

（本記事は、貴志俊彦『戦争特派員は見た――知られざる日本軍の現実』の一部を抜粋・編集しています。秘蔵写真の数々は書籍でお楽しみいただけます）

数少ない台湾の写真

毎日戦中写真には、特攻兵の姿は頻繁に取り上げられたものの、戦争に動員された台湾や朝鮮半島の人びとの写真はあまり残っていない。そもそも、戦時期の台湾や朝鮮半島を撮った写真そのものがほとんどない。戦災や災害で紛失されたのだろうか。その理由は、いまもってわからない。

1942年から始まった特別志願兵制度によって成立した高砂義勇隊の写真も少ない。この部隊は、1942年から2年の間に七回も出撃しており、その総数は約4000人に上ったとも言われている。ビルマ戦線のインパール作戦や、南方基地があったラバウルでの戦闘、フィリピンのバターン半島やレイテ島、さらにニューギニア攻略戦などに動員されたが、そのほとんどが壊滅した。

高砂義勇隊に対する戦後の評価は定まっておらず、2006年に新北市烏来に移設された高砂義勇隊慰霊記念碑についても、いろいろな意見が錯綜している。

当時の新聞紙面には、台湾の少年兵の写真が掲載されていた。たとえば、1944年7月11日付の「毎日新聞」には、少年飛行兵志願者試験に合格した江惟善少年（新竹出身、17歳）の記事と写真が掲載されている。2年前から、江少年はビルマ戦線において軍属の身分で従軍していたこともあり、記事のほうは評判になった。ただ、毎日戦中写真には、紙面に掲載された写真は残っていない。

残された写真は、第一期特別志願兵制度実施前年の1940年、台中州川中島（現・清流部落）で、セデック族がおこなった霧社青年講習会の様子を撮った数枚にすぎない（写真は書籍『戦争特派員は見た』でご覧ください）。

本記事の引用元『戦争特派員は見た――知られざる日本軍の現実』では、日中戦争から太平洋戦争、その後まで、特派員の人生や仕事からその実態を描いている。

貴志俊彦（きし としひこ）

一九五九年生まれ。広島大学大学院文学研究科東洋史学専攻博士課程後期単位取得満期退学。島根県立大学教授、神奈川大学教授、京都大学教授などを経て、現在はノートルダム清心女子大学国際文化学部嘱託教授。京都大学名誉教授。専門はアジア史、東アジア地域研究、メディア・表象文化研究。主な著書に『イギリス連邦占領軍と岡山』(日本文教出版株式会社)、『帝国日本のプロパガンダ』(中央公論新社)、『アジア太平洋戦争と収容所』(国際書院)、『日中間海底ケーブルの戦後史』『満洲国のビジュアル・メディア』(以上、吉川弘文館)、『東アジア流行歌アワー』(岩波書店)など、多数の研究成果がある。最新刊『戦争特派員は見た』（講談社現代新書）。

