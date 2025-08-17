藤田ニコルの「プロ超え」メイクメソッドがスゴすぎる…「顔の余白・輪郭の肉・鼻の存在感」を消す方法【メイク】【美容】

テレビに出始めた当初、『藤田ニコル ブス』がトレンド入り。自己肯定感をぶっ壊されたという経験をバネに、自分をとことん研究し、常に“自分史上ベストの可愛い”を更新し続けてきました。

その甲斐あって、今やルックス、マインドともに女性たちのロールモデルとなっています！

そこで藤田さんの近著『私が垢抜けた82の方法』から、垢抜けの秘訣を連載にて特別公開中。最終回となる第三回は、そのプロ超えのメイクメソッドを伝授します！

目が盛れる「丸切開」ライン

目と目の間が離れているから、目頭に沿うように丸く曲線のラインを引いて、１ミリでも近づけてあげた方が顔の余白も減ってバランスもよくなるの。

今はブラウンのペンシルライナーで目頭に沿って“なでなで”するイメージでそっと引くくらいでOK。それだけでもちゃんと埋まるし、目がパッと印象的になって盛れる！ 普段のメイクにこのひとテクを足すだけで上級者感が出せると思うからやってみてほしい。

下まぶたをすっぴんにしない

改めて考えると、目まわりで何も塗らないところってないかも！

上まぶただけじゃなく下まぶたにも必ずマットなアイシャドウをのせて、陰影か色を加えるのが鉄則。頬の余白も埋まるから、自然と中顔面が短縮されて小顔に近づけるしね。

塗る色はその後にどんな色のアイシャドウにするかによって変えるけど、ピンク系だったら淡いベージュ、黄み系だったら少し濃いめのベージュとかかな。これはギャル時代から変わらない鉄板テクだよ。

今さらだけど涙袋を大事にする

前から下まぶたをすっぴんにはしていなかったけど、そこをぷっくり見せる涙袋メイクって、どこか媚びた印象があって敬遠してたの。でも、韓国メイクが定番になってきてやってみたら、すごい盛れたんだよね。

下まぶたを強調することで目の縦幅が出せるし、頬の余白も埋まって小顔にも見えるし、いいことたくさんあった！

シェーディングは輪郭に沿ってめっちゃ塗る

もうね、削りたいところは削っちゃおう。シェーディングは使うアイテムと入れる向きさえ間違えなければ、難しいことはないし。

肌より濃すぎたり、赤みの強い色のアイテムを使うと浮きやすいから、自然な色づきのパウダータイプがほかしやすくてオススメ。

ブラシは小さめだと線でつきやすいから、大きめでふわっとのせられるものを用意してね。

おでこの生え際をスタート地点にして、顔の内側に向かってササッと払うようにフェイスラインに沿ってぐるっと一周のせるの。さらに喉の両サイドの縦のくぼみにも影を入れると細見えするよ。これは私の方法だけど、みんなも削りたいところを削って、理想の顔の形を手に入れよう！

鼻シェーディングで鼻の存在感を消す

『The芸能人顔』を目指す私にとって鼻の存在はなるべくなくしたいものなんだけど、そんなときに鼻シェーディングは効果的。光と影を加えて、すっきりコンパクトに見せることができるよ。

ただ、顔の輪郭と違ってちょっとテクニックが必要。まず大事なのがブラシ選び。太すぎると余計なところに影色がのっちゃうし、細すぎると線になりすぎて不自然。つくし形のほどよく細めのものがオススメだよ。

ハイライトもツヤのものを鼻根と鼻先に、マットなものをほうれい線の始点にのせて明るくしてる。

オーバーリップで余白を埋める

ずっと普通に輪郭に沿って塗ってたことが信じられないくらい、今ではオーバーリップが基本になったよ。口角まではみ出すと不自然になっちゃうから、基本は唇の上下をオーバーにするイメージ。少しはみ出すように直塗りしたら、指や綿棒で輪郭をぼかすのが定番かな。

塗り方を変えるだけで顔のパーツが今っぽいバランスになるし、鼻下の人中（じんちゅう）が短縮されてキュッとコンパクトに見せられるしいいことずくめ。ちょっとで印象も変わるしテンションも上がる、大好きなテクニックのひとつです。

【第二回】「「昔は病んでばかりだった」藤田ニコルがめちゃくちゃメンタルを安定させた「５つの方法」【メンタル術】【悩み】」もぜひ合わせてご覧ください。

