喜多川歌麿(染谷将太)の錯乱に視聴者最注目 『べらぼう』第30話画面注視データを分析
●見知らぬ男の顔面をひたすら殴りつける
テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、10日に放送されたNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(総合 毎週日曜20:00〜 ほか)の第30話「人まね歌麿」の視聴分析をまとめた。
○細い声を振り絞り「描けねえんだよ…」
最も注目されたのは20時26分で、注目度73.1％。喜多川歌麿(染谷将太)が錯乱するシーンだ。
辺りを気にしながら足早に歩く歌麿は、目的の寂れた神社に着くと、持ってきた風呂敷包みの中にある書き損じた絵を処分しようとかがみ込んだ。すると、廃墟と思っていた社から物音がしたので中に入ると、そこには1人の女(藤間爽子)がうずくまっていた。「おい、大事ねえか? おい」歌麿の声に振り返った女は母(向里祐香)だった。顔に大きなあざがある。途端に歌麿は半狂乱となり、あたりに絵をまき散らした。蔦重(横浜流星)が歌麿を探していると、近くで男の叫び声が聞こえた。声の方へ向かうと、そこでは歌麿が見知らぬ男に馬乗りになり、男の顔面をひたすらに殴りつけている。
「おい! 何やってんだよ!」蔦重は慌てて歌麿を男から引きはがした。歌麿にはその男は死んだはずのヤス(高木勝也)に見えていた。「女殴っただろ!」歌麿は男に詰め寄るが男は即座に否定する。その時、社の中から女が出てきた。歌麿のそばに腰を下ろすその女は母ではなかった。女はかすかにほほ笑んだが、その顔にあざはない。女は歌麿に、風呂敷に戻した歌麿の絵を返すと、そのまま何も言わずに去っていってしまった。
蔦重は男に薬代を渡し詫びると、男は無言のまま金を受け取りその場を走り去った。2人になると蔦重は歌麿を気遣ったが、歌麿は「描けねえんだよ…」と細い声を振り絞る。蔦重はそれ以上何も言わずに黙って歌麿を抱きしめた。
『べらぼう』第30話の毎分注視データ推移
○「やっぱりトラウマが刺激されたな」
注目された理由は、蔦重の期待と過去のトラウマに板挟みとなり錯乱する歌麿に、視聴者の注目が集まったと考えられる。
蔦重の思惑通り名の売れてきた歌麿。この機会を逃さず、大々的に歌麿を売り出そうとする蔦重だったが歌麿はあまり乗り気ではなかった。他人の画風を精密にコピーするのが得意の歌麿だが、蔦重は歌麿にオリジナルの画風で枕絵を描くことを提案する。蔦重としても、過去に身体を売って生活費を稼いでいた歌麿に枕絵を描かせるのはためらうところもあったが、歌麿は同意し枕絵を描き始める。
だが枕絵を描こうとすると、夜鷹だった母親や母親の情夫のヤスの幻影に苦しめられるようになり、歌麿は次第に追い詰められていく。SNSでは「歌麿に枕絵、やっぱりトラウマが刺激されたな」「蔦重の期待に応えようとしてるから逃げるに逃げられなくなってる歌麿も、歌麿のためにと思って勧めたことが歌麿をどうしようもなく苦しめてるの理解している蔦重も見ていてつらかった」「やっぱり歌麿の人生ってヘビーでしんどいよな」といった、歌麿を思いやるコメントが多く集まった。
枕絵は江戸時代に流行した性風俗を描いた絵画のことで、春画や笑い絵とも呼ばれ浮世絵のジャンルの1つとして発展した。八代将軍・徳川吉宗の享保の改革以降、検閲の対象となっていた枕絵だが需要が根強く、版元も利益が大きかったために出版が続けられた。絵師は署名を隠したり変名を使ったりして制作し、版元が裏ルートで流通させていた。葛飾北斎や喜多川歌麿、鳥居清長といった著名な浮世絵師たちが数多く手掛けており、当時の最高の技術が注ぎ込まれた芸術作品として評価されている。
裕福な商人や武士の娯楽として、また婚礼の際に性の手ほどきとして、嫁入り道具の一つに数えられることもあった。性器をデフォルメして大きく描くなど、写実性よりも大胆でユーモラスな表現が特徴的であり、また当時の風俗や生活の様子や風習が詳細に描かれているものも多く、歴史資料としての価値も高いとされている。歌麿が版元である蔦重の企画で1788(天明8)年に制作した『歌まくら』は12枚の錦絵大判版画から成る連作で、男女の伽を描いた艶本。江戸時代後期の春画の中でも最高傑作の一つと呼ばれている。
歌麿が神社で出会った女性は今回のオープニングでは「女」とだけクレジットされていたが、『べらぼう』公式サイトではのちの歌麿の妻・きよとして紹介されている。2人の仲がどのように進展していくのかは、これからの見どころとなりそうだ。
●「貸金会所令」をめぐり幕府内で衝突
2番目に注目されたのは20時37分で、注目度71.5％。「貸金会所令」をめぐって、幕府内で衝突が起こるシーンだ。
入銀で作られた狂歌絵本から、着想を得て考えられた「貸金会所令」が老中・田沼意次(渡辺謙)によって打ち出された。江戸城溜間では、意次が同じく老中の松平康福(相島一之)、水野忠友(小松和重)と並び、松平定信(井上祐貴)たちに制度について説明を始めた。大名からすればこの政策は、飢きんで苦しむ領民から金を集めれば一揆が起きる懸念があり、そうまでして集めた金を、幕府に納めた後に利息を払って借りるという馬鹿らしい政策であった。当然、大名たちは反発する。
そんな中、一人定信は冷静に「例えば、寺社は本山に断りもなく取り立てることはできますまい。宿場は馬方は間口に応じては途方もないことになろう。かように杜撰な触れでは取り立てようにも取り立てられぬ」と意次に理詰めで迫る。「ご指摘まことにかたじけなく。ではこれよりご指摘のところにつきましてご説明をいたしまする」意次は定信の反論は織り込んでいたようだ。意次に促された忠友は詳細を述べるが、定信の厳しい視線は意次に注がれたままであった。
○「田沼陣営は未来を見すぎてる」
このシーンは、田沼意次と松平定信が火花を散らす様子に、視聴者の関心が集まったと考えられる。
「貸金会所令」は斬新な制度だったが、前例がなく、派閥問題もあり大きな反発を招いた。反田沼の急先鋒として中央に戻ってきた定信はやり合う気マンマンな様子だった。意次VS定信、セカンドシーズンの開幕だ。SNSでは「意次さま、息子は亡くすし当時には早すぎた政策だらけな上に天災頻発という不遇もあって不憫すぎる」「会社が赤字になりそうなときに新規事業を進めようと積極的に投資を行ったのが意次で経費削減に励んだのが定信ってことかな」「田沼陣営は未来を見すぎてるってのはあるよね」と、意次の政策と定信との関係性が話題となっている。
意次が定めた貸金会所令は、全国の寺社・百姓・町人から資金を徴収し、年利約7％で大名に貸し付け、出資者には5年後に利息付きで返済するというもので、幕府支出の削減と大名救済を目的とした制度だ。
意次とともに定信と対峙(たいじ)した松平康福は、石見・浜田藩主松平康豊の長男として生まれた。藩主となった後は下総古河藩、三河岡崎藩を経て再び浜田藩主に戻るなど生涯にわたって何度も国替えを経験する。娘を田沼意次の嫡男である田沼意知に嫁がせるなど、田沼家とは姻戚関係にあり親密な間柄だった。1781(天明元)年には、老中首座にまで上り詰めている。
制度の説明を行った水野忠友は、大身旗本水野忠穀の長男として誕生した。水野家は信濃松本で7万石を領していたが忠友の従兄にあたる水野忠恒が江戸城内で刃傷事件を起こして改易され、家禄は7千石に減じられた。十代将軍・徳川家治(眞島秀和)の小姓として登用されると、意次と協力関係を築き若年寄、側用人を歴任し最終的に老中へと昇進する。意次が行った商業政策や経済改革を支えた。意次の失脚後は一時免職されたが、1797(寛政9)年に西丸老中として復帰する。ちなみにドラマでは、蔦重のアイディアから様々な政策が生まれたかのように描かれているが、さすがにこれはフィクションだ。
●歌麿、かつての師・鳥山石燕に再び弟子入り
3番目に注目されたシーンは20時35分で、注目度70.9％。喜多川歌麿がかつての師・鳥山石燕(片岡鶴太郎)に再び弟子入りするシーンだ。
「先生の三つ目の目には妖(あやかし)が見えてるってことですよね?」石燕の庵で、歌麿は師に問う。「そういうことじゃな」石燕は、さらさらと筆を走らせながら軽い調子でそう答えた。「あの、俺もほんとにそんな目もってるんですか?」まだ妖は見えていない歌麿は不安なようだ。「まぁ多分持ってんじゃねえかなぁ」「多分って…」「まずはその辺のもん何か描いてみろよ。持ってりゃそのうち何か見えてくるさ」と、訝(いぶか)しげな歌麿をよそに石燕はそっけない。「いいかげんだなぁ」と肩をすくめる歌麿だが、「それくらいでちょうどいいのさ」と、石燕は筆を止めない。
すっかり拍子抜けした歌麿は、庭で鮮やかに咲く牡丹を見つけると、師の言う通りとりあえず描いてみる。すると、軽い気持ちで描いているからだろうか、これまで散々見てきた母親やヤスの幻影は姿を現さなかった。そうしている内に、歌麿の筆にはもう迷いはなくなっていた。
○「『忘れるか! あんなに楽しかったのに!』で泣いてしまった」
ここは、歌麿・石燕師弟の何げないやりとりに視聴者の関心が集まったと考えられる。
蔦重の想いに応えたいというプレッシャーと、過去の苦い経験から深刻なスランプに陥る歌麿。幼い頃から一緒にいた蔦重ですら、歌麿を導くことはできなかったが、かつての師である石燕と過ごす時間は、いともたやすく歌麿を苦境から救い出した。絵を一目見ただけで歌麿の抱える闇を見抜き、たった数時間で歌麿を苦悩から解放した石燕。絵師としても人としても計り知れない器の持ち主だ。SNSでは「石燕先生の歌麿への言葉が心にしみました」「石燕先生の『忘れるか! あんなに楽しかったのに!』で泣いてしまった」「石燕先生がずっと気にかけて探してくれていたことが歌麿くんの描く力になったよね」と石燕という人物に注目が集まった。
歌麿が描いた石燕の庵に咲いていた牡丹だが、これは「歌麿」という品種の牡丹だと思われる。牡丹の原産地は中国で「百花の王」とも呼ばれ古くから多くの人々に愛されてきた。花弁が幾重にも重なる八重咲きが一般的で白、ピンク、赤、紫、黄色など非常に多彩な色があり、品種は数百にも及ぶとされている。
久しぶりの再登場となった鳥山石燕は、江戸時代中期に活躍した浮世絵師。特に妖怪画を多く描いたことで知られている。後世の妖怪のイメージにも大きな影響を与えており、昭和の漫画家・水木しげるも、石燕の妖怪画から多くのインスピレーションを得たそうだ。
石燕は1712(正徳2)年に生まれており、作中に登場した絵師の中では最も年上(みんな割と若い)で、喜多川歌麿や恋川春町(岡山天音)、歌川豊春など著名な弟子を数多く抱えた。
石燕を演じる片岡鶴太郎は、太田プロダクションに所属する東京都出身の70歳。大河ドラマは1991年『太平記』、97年『毛利元就』、99年『元禄繚乱』、08年『篤姫』、14年『軍師官兵衛』、20年『麒麟がくる』以来7度目の出演だ。俳優業だけでなく、お笑い芸人・画家・書家・ヨガ実践家など様々な活動をしている。その風貌からして鳥山石燕にピッタリだ。
●激しい雷雨の中、踊り狂うサイコパス・一橋治済
第30話「人まね歌麿」では1785(天明5)年から1786(天明6)年の様子が描かれた。
北尾重政(橋本淳)から「人まね歌麿」が噂になってきていると聞いた蔦重は、歌麿にオリジナルの絵を描かせて大々的に売り出そうとするが、歌麿はトラウマに苦しむ。一方、幕府では成長した松平定信が中央政界に復帰。田沼意次と激しく衝突する。
注目度トップ3以外の見どころとしては、成長して再登場を果たした松平定信が挙げられる。黄表紙を手に取り、京伝先生とつぶやきながらも人目を気にしてそそくさと本をしまう姿は隠れオタクのようだった。かつて意次と平賀源内(安田顕)の手によって苦渋を味わった定信だったが、一橋治済(生田斗真)の誘いで幕政に参画するや、初っぱなから意次を問い詰める。江戸時代の一刻は約2時間なので、意次が辟易するのも無理はない。さらに定信は、反田沼派の大名・旗本たちを集めて黒ごま結びの会を結成する。その中には定信の片腕となる松平信明(福山翔大)もいた。同じく意次に恨みを抱く知保の方(高梨臨)も味方につけ、意次を排除するための足固めを着実に進めている。
治済が絶賛していた白川藩での定信の飢きんへの対応だが、史実では裕福な家臣や町人が米を他所に売り払ったことで白河藩でも江戸のように米不足が起こっていた。しかし、凶作を免れた越後の飛び地や他の藩から米を買い付け領民に分け与え、その甲斐あって領内からは一人も餓死者が出なかったと伝わる。
また、激しい雷雨の中、踊り狂うサイコパス・一橋治済も印象的だった。狂気に満ちたその姿は多くの視聴者を震撼させたようだ。皆が凶事と思われた大雨だが、治済にとっては違ったようだ。ちなみに治済役の生田斗真は2023年公開の映画『渇水』で淡々と職務をこなす市の水道局職員を演じたが、ラストシーンで大雨に打たれていた。これもオマージュなのかもしれない。
きょう17日に放送される第31話「我が名は天」では、蔦重は大洪水に見舞われた小田新之助(井之脇海)のもとへ向かう。一方、幕府では将軍・徳川家治に死期が迫る。
REVISIO 独自開発した人体認識センサー搭載の調査機器を一般家庭のテレビに設置し、「テレビの前にいる人は誰で、その人が画面をきちんと見ているか」がわかる視聴データを取得。広告主・広告会社・放送局など国内累計200社以上のクライアントに視聴分析サービスを提供している。本記事で使用した指標「注目度」は、テレビの前にいる人のうち、画面に視線を向けていた人の割合を表したもので、シーンにくぎづけになっている度合いを示す。
REVISIO 独自開発した人体認識センサー搭載の調査機器を一般家庭のテレビに設置し、「テレビの前にいる人は誰で、その人が画面をきちんと見ているか」がわかる視聴データを取得。広告主・広告会社・放送局など国内累計200社以上のクライアントに視聴分析サービスを提供している。本記事で使用した指標「注目度」は、テレビの前にいる人のうち、画面に視線を向けていた人の割合を表したもので、シーンにくぎづけになっている度合いを示す。