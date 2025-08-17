【死なないと、帰れない島】戦前の硫黄島で、多くの子どもたちが夢中になっていたスポーツとは？

「俺たちはここで玉砕するよ……」「どうか妹たちをお願いします」「お前にはいろいろと島のことを教えてもらった。ありがとう」「なんで日本はこんな戦争を始めちゃったのだろう」

1944年7月、硫黄島。それは一時疎開のはずだった――。散り散りになった島民たちはなぜ今も故郷に帰れないのか？ 話題の新刊『死なないと、帰れない島』では、ベストセラー『硫黄島上陸』著者がこの国の暗部に執念の取材で迫る。

（本記事は、酒井聡平『死なないと、帰れない島』の一部を抜粋・編集しています）

硫黄島のフィールド・オブ・ドリームス

食だけでなく、スポーツ文化も開花した。映画館などの娯楽施設がない代わりに、小学校の近くにテニスコートがあった。小学校や硫黄島産業など職場ごとにチームがあり、対抗戦が行われた。学校の体育の授業でもテニスが取り入れられていた。このほか、野球、サッカーなども子供たちは授業で学んだ。賢二の記憶ではサッカーは、当時の日本で一般的だった「蹴球」ではなく「陸戦」と呼んでいた。

大人も子供も特に夢中になったのは野球だった。青年会、在郷軍人分会、小学校、部落などが草野球チームを結成していた。交流試合を重ね、切磋琢磨し、実力がめきめき上がっていった。父島のチームとの対抗戦も定期的に行われた。硫黄島のナインが漁船に乗って父島に渡り、試合をした。いつも硫黄島のチームが勝って帰ってきた。チーム数が父島よりも格段に多く、島内で盛んに行われていた交流戦で切磋琢磨していたためだった。

ボールは自分たちで手作りした。島内のあちこちに自生するガジュマルの樹液には、ゴムの原料となる成分が含まれていた。樹液を使ってゴムの球体を作り、同じく島に生えるマニラ麻の繊維で作った糸を巻いて完成させた。硫黄島産の野球ボールは、一般的なボールよりもよく弾み、当たれば長打になった。だからいつも乱打戦になった。

野球で使うグラウンドの外野は広大な畑と面していた。打球が畑に入るとホームランと判定された。まるで、トウモロコシ畑の中の野球場を舞台にした映画「フィールド・オブ・ドリームス」のような光景が戦前の硫黄島では繰り広げられていた。

本記事の引用元『死なないと、帰れない島』では、硫黄島の村が消えた日の出来事から始まり、全国に離散した島民と子孫はいまだに帰島が認められていない「ミステリー」に挑み、次々と知られざる歴史や事実を描いている。

酒井聡平（さかい・そうへい）

北海道新聞記者。土曜・日曜は、戦争などの歴史を取材・発信する自称「旧聞記者」として活動する。1976年、北海道生まれ。2023年2月まで5年間、東京支社編集局報道センターに所属し、戦没者遺骨収集事業を所管する厚生労働省や東京五輪、皇室報道などを担当した。硫黄島には計4回渡り、このうち3回は政府派遣の硫黄島遺骨収集団のボランティアとして渡島した。取材成果はTwitter(@Iwojima2020)などでも発信している。北海道ノンフィクション集団会員。現在、北海道日高郡新ひだか町在住。著者に『硫黄島上陸 友軍ハ地下二在リ』（講談社、第11回山本美香記念国際ジャーナリスト賞受賞）がある。最新刊は『死なないと、帰れない島』（講談社）。

【つづきを読む】「なんで日本はこんな戦争を始めちゃったのだろう」…日本人が知らない、硫黄島の「村が消えた日」