松井珠理奈、衝撃の”乱れ髪オフショット” 美谷間あらわで反響「大人の色気爆発！」「めっちゃえちえち」
元SKE48・AKB48の松井珠理奈（28）が、17日までに自身のインスタグラムを更新。10年ぶりとなる2nd写真集『アイヲシル』（9月9日発売／宝島社）のオフショットを公開した。
【写真集カット】真っ赤なランジェリーから美脚スラリ！松井珠理奈10年ぶりの写真集
松井は、エレベーターでの鏡越しのオフショットを公開。髪が乱れ、口をすぼめて、豊満なバストの谷間を見せたカットとともに、「鏡よ鏡答えちゃって〜 写真集『アイヲシル』オフショット 相当暴れたのか髪が乱れております」とコメント。
「先日アップしたオフショットが反響大きすぎてフォロワーさんも急に増えてびっくりしています サインも心機一転新しくしたので是非イベントに参加してゲットしてくださいね」とアピールした。
この投稿に、「大人の色気爆発！」「めっちゃえちえち」「メチャメチャ良い写真」「髪を乱した、ワイルドじゅりちゃんも良いです」などの声が上がっている。
