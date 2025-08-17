為末大が「自我を小さくしていって、文句を言わず、寛容な気持ちで生きていこう」と決めた理由

為末大 TAMESUE Dai （47歳）

'78年、広島県生まれ。男子400メートルハードルの日本記録保持者。現在はスポーツコメンテーター・タレント・指導者などで活動中

「自我」が厄介である理由

人生も後半戦にさしかかって、「最後はどうなっていたいのか」を自然と考えるようになりました。

やはり、家族や友人など、みんなとワイワイ楽しく過ごしたい。そして、年齢に関係なく、みんなが私のもとに遊びに来てほしい―。そういった理想を実現しようとすると、やはり自分自身の自我を小さくして、寛容で柔軟な人間にならないといけない、と思うのです。

自我というのは厄介なもので、いい面と悪い面があります。自我を強く持てば、心をしっかりと保って、社会で活躍することができる。

いっぽうで、自我が強いと頑固にもなってしまいます。他人になにか言われてカチンと感じる。これはやはり、自我が邪魔しているのでしょう。

選手を引退し、様々な人と仕事をするようになって、我を通そうとしてうまくいかないことが出てきた。でも、そうしたトラブルをあとから振り返ってみると「そこまでツンケンする必要はあったかな」と思うわけです。

「自我」を小さくする練習

少しずつ自我を小さくしていって、文句を言わず、寛容な気持ちで生きていこうと決めてからは、毎日が少し楽になった気がします。

それから、最近は自分より若いトレーナーに、トレーニングを指導してもらっています。私のほうが知識も経験もあるので、ついつい相手をジャッジしたくなる。でも、そこでグッと抑えて、まずは相手の言う通りにやってみる。

ここで大切なのは、心の余裕です。そして、説教をしないこと。説教をすると、自分は満たされるかもしれないけれど、されたほうはたまったものじゃない。

そんな、説教をしたくなる気持ちを抑えるために必要なのが好奇心です。無知の知を自覚し、目の前の人は自分の知らないことを知っているかもしれない、それを知りたい、と思う。そうした心のトレーニングを続けていけば、人生の終盤をより充実したものにできると信じています。

「週刊現代」2025年08月18日号より

