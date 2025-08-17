大物芸人の45歳下“美人妻”が乗る高級外車とは？

タレントの鈴木奈々さんが2025年8月6日、自身のインスタグラムを更新。

鈴木さんと仲の良い、ザ・ドリフターズの加藤茶さんの妻でタレントの加藤綾菜さんの運転姿をアップしました。

【画像】超カッコイイ！ ”高級車”を駆る「加藤綾菜」を画像でみる！

どのようなクルマを運転しているのでしょうか。

ザ・ドリフターズの加藤茶さんの妻でタレントの加藤綾菜さんがのるクルマとは？（Photo：時事）

鈴木さんは自身のインスタグラムに、以下のように投稿。

「あやなちゃんの運転する姿勢が良い

今日は一日ずっと一緒にいました あやなちゃん運転ありがとう

充実した楽しい一日になりました（以下略）」

写真には加藤さんの背筋が伸びた美しい運転姿が映されています。

ステアリングにはレクサスのロゴであるLの文字が。タンカラーが映えるレクサスならではのヘーゼル内装が高級感を感じさせます。

なお、本人から車両の詳細について触れられていないものの、ステアリングのほか、車内設計をみるにレクサス「NX」ではないかと想定されます。

NXといえばレクサス初のコンパクトSUVとして、初代モデルは2014年7月に登場。

その後レクサスでのラインナップも拡大し、現在はミドルサイズSUVとして位置づけられています。

現行モデルは2021年10月に登場した2代目で、次世代のデザインの採用や、先進運転支援システムの性能向上などが図られています。

パワートレインにはレクサス初のPHEVも設定されるなど、多彩なラインナップを展開。

現在は、2.5リッターガソリン＋HEV（ハイブリッド）、同エンジン＋PHEV（プラグインハイブリッド）、2.4リッターガソリンターボの3タイプが用意されています。

なお、2.5リッター自然吸気（NA）ガソリンモデル「NX250」は、2025年6月までに生産終了とアナウンスされています。

NXの価格帯（消費税込）は、「NX350h」が550万円から、高性能な「NX450h＋ version L」が749万5000円、アウトドア向けの「NX450h＋ “OVERTRAIL”」が772万5000円と案内されています。

※ ※ ※

今回の鈴木さんの投稿を見たユーザーからは「運転お疲れ様です」「レクサスかっこいい」「落ち着いた運転というのが写真を見ても分かる」などさまざまなコメントが寄せられていました。