野口悠紀雄さんが語る「終活を『超整理』する方法」

野口悠紀雄 NOGUCHI Yukio （84歳）

'40年、東京生まれ。一橋大学名誉教授。『「超」整理法』シリーズや『終末格差』など著書多数

「本を書き残す」のは難しくても

自分がこの世に生きた証を残したい―ここ数年、そういう気持ちが強くなってきました。幸い、私は物を書くことを仕事にしているため、自分の考えをまとめて本を書くことが生きた証を残すことにつながると思っています。今年6月には、戦後80年を機に『戦後日本経済史』という本を出版しました。これは我々の世代から若い世代へのメッセージのつもりです。

もう一つ、プライベートなことも含めて、自分の子どもたちに私の考えや経験を整理して残しておきたい。これはメールマガジンのような手段で、子どもたちに一斉送信するのがいいと思います。本を書くのは誰しもができるわけではありませんが、メールを書いて送るのは誰でもできるはず。自分が子どもの頃の話や本当はやりたかったこと、失敗や成功の経験など、プライベートなことも交えて定期的に送るといいですね。

人づきあいも大事なピース

終活は気が進まないものですが、遺される人にとっては必要なことです。私自身の相続に関しては、あらかた準備を終えました。あとは私物の整理ですが、これは頭が痛い問題ですね。気がついたときに少しずつ整理しています。

亡くなったときの準備に加えて、終活に重要なのは、死ぬまで生きがいのある毎日を過ごすために積極的に行動すること。私はコロナ禍をきっかけに、高校の同級生約10人と2週間に一回、オンラインで集まっています。政治経済のトピックや健康の話、老人ホームに入った友人の感想などが話題になります。話の内容は年寄りじみていますが、みんな意欲的で元気です。

人付き合いも老後の大事な生きがいになるので、億劫にならずに、みなさんも積極的に続けてほしいですね。

「週刊現代」2025年08月18日号より

【負動産】をうまく処理するコツとは？ 車、ゴルフ会員権、飛行機のマイル…気になる遺産の「相続マニュアル」