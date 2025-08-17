「全部ぼくにして？」→息子のリクエストに応えた漫画に6万いいね「シュールでかわいい」「可愛いお願い」【ママリ】

子どもからのかわいいリクエスト

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、犬犬(@inu_eat_inu)さんの投稿です。

育児漫画を描く犬犬さん。ある日、ふと思い出します。「先日のプール教室の話、漫画にしてなかったな…」さっそくペンを走らせようとしたそのとき、横から息子さんが放ったひとことが、面白すぎると話題になっています。

Ⓒinu_eat_inu

本日の育児漫画②です

謎のリクエストにも応えていく

これは、もはや「主演・息子」の一人舞台。しかも全員が同じ方向を見上げ、同じように口をあけて同じ表情をしています(笑)。ご本人曰く、ライトを見ていたということです。このようなリクエストに応えるというのも、育児漫画の醍醐味なのかもしれませんね。



この投稿には「五等分のチョーチャン(息子)」「全部ボクにして 可愛いお願いですね」といったリプライがついていました。息子さんの想定外過ぎるリクエストに驚きな投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）