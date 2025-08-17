「見事な同点弾だ」「最も違いを作った」圧巻の今季初ゴール！躍動した久保建英を現地メディアがチーム最高評価で絶賛！「勝敗を分ける存在であり続けている」
現地８月16日に開催されたラ・リーガの開幕節で、久保建英が所属するレアル・ソシエダがバレンシアとアウェーで対戦。１−１のドローに終わった。
この一戦に４−３−３の右ウイングで先発出場した久保は、貴重な同点ゴールを決める。
０−１で迎えた60分、ペナルティエリアの外でボールを受けると、巧みなターンから左足を一閃。強烈なシュートをネットに突き刺してみせた。
このゴラッソ以外にもチャンスを構築した久保を現地スペインのメディアは絶賛。『El Desmarque』のギプスコア版はチーム最高の「８点」を付与し、こう称えた。
「ソシエダの攻撃の立役者だ。見事な同点ゴールを決め、攻撃陣で最も違いを作った選手だった。彼のストライカーとしての力は、今もなお勝敗を分ける存在であり続けている」
久保がゴールを決めれば負けない――。また不敗神話を継続した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】久保の今季初ゴールは圧巻のゴラッソ！
