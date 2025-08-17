「カートがない！」お客様の逆ギレに呆然…子どもの怒りを店員にぶつける親、恥ずかしくないですか？【ママリ】

この記事ではママリに寄せられた投稿を紹介しています。投稿者のママはショッピングモールの飲食店で働いています。しかしそこで「飲食店の店頭に置いてあった子ども用のカートがなくなった」と激怒する理不尽な客に出会いました。一応謝罪したようですが、こちらに非があるような言い方にモヤモヤ。これはこちらに落ち度があったのでしょうか？ママリに寄せられた声をご紹介します。

子ども用カートがなくなったのは店員のせい？

お客さんにめちゃめちゃキレられた話聞いて下さい🥺ショッピングモールの飲食店で働いています。キレられた理由は店頭に置いたお子様用のキャラカートがなくなっているとのことでした。誰か他の人に使われてしまったんだと思います。カート使用中という紙を店頭でお客様に渡すのですが、お子様用の椅子が満席だったためその方はテーブルまでカートを持って入られていて、お子様椅子を渡すタイミングで、「カートはあちらの角に置いてある紙と一緒に店頭に置いて下さい。」と伝えてました。

会計後、ずっと店内を睨みつけている感じで見ていたので、声をかけると、「カートがないんだけど！」と💦私が「使用中の紙は置いてましたか？」と聞くと「自分で置かなきゃいけないの！？」ときつい口調で言われ、私も、椅子を持って行った際に伝えたことを言えずに、謝りました💦「この店に入る前にわざわざ遠くまで取りに行ったカートなんだけど！！！」と言い残して去っていきました😅椅子をお持ちした際に伝えたのですが、、って言えなかった自分にもモヤモヤするし、同じ子供を持つ親として、その怒りを店員にぶつけるのもすごいなって思っちゃいました💦 出典：

休日のショッピングモールは子ども用カートの争奪戦になりますよね。そんな中、せっかく確保していたのに、他人に取られてしまった悔しさ・悲しさは理解できますが、その気持ちをお店の店員にぶつけるのは人としてどうなのでしょうか？

ママリに寄せられた回答

ここからは質問に対して寄せられた声をピックアップしてご紹介します。

同じ母親として恥ずかしい

笑。もうさ、恥ずかしいから

辞めてくれよって同じ母親として

思いますね…



ベビーカーとられた、とかで

怒り狂ってるならまだ

わかるものの、

そもそもカートは店のもの

とっていった人も人ですが、、



子どもに恥ずかしくないの？

ルールを教えずにいいの？

って思っちゃいます。 出典：

子ども用カートがなくなったことでブチ切れている親を見て、子どもはどう思ったでしょうか？「親の背中を見て子は育つ」と言いますから、手本となるような生き方をしてほしいものですね。

話を聞いていない本人が悪い

気持ちはわかるけど人の話聞いてない客が悪いですよね笑 出典：

まさにこのママの言うとおり。投稿者のママは事前にカートを置く場所と「紙を一緒に置いてください」と伝えているため、何も悪いことはしていないですよね。

今回のことを踏まえ、今後自分が働く上で参考にする

キレられたら、本当にモヤモヤしますよね！🤣

もう二度と会うことを願って、今後の自分の働く上での参考にするしかないですよね🤣

ママリさんには、キレられる要因０ですよ！！🤣

客がおかしい🤣 出典：

「今回の経験を次の機会に活かそう」というこちらのママの意見。たしかに理不尽な出来事でしたが、今後このようなことが起きないように、子ども用カートを持ってきた人には適切に対応できるでしょう。



嫌な経験も、考え方次第でポジティブに捉えられるのですね。

いろんな人がいるんだと割り切ることも大切

今回の投稿に対して、投稿者のママの悪いところを指摘した人は誰もいませんでした。つまり完全に理不尽に怒鳴ってきた客が悪いということ。



社会に出ると理不尽に怒鳴られることもしばしばありますよね。嫌な思いを引きずって落ち込むよりも「こんな人もいるんだ」と割り切ってしまう方が精神的に良いかもしれません。

イラスト：きさらぎ

記事作成: ochibis

（配信元: ママリ）