【感受性あふれる5歳】急に切なさ全開になるわが子に父パニックが話題に「感性豊か」「言葉に表現できるの凄い」【ママリ】

5歳児さんが突然切ない気持ちに…

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、ねいろ(@_Neillo_)さんの投稿です。

ある日のこと、ねいろさんは5歳のわが子の突然の涙とその理由に驚いてしまいます。それがこちら。

5歳が突然「前まで大好きだった歌やオモチャを少しずつ忘れてしまうの寂しい」とハラハラ落涙しはじめ、感じ入りつつも狼狽えてしまい「大人なんか君、忘れたことすら思い出せないんだから君、素敵だよ」とよくわからないフォローを入れながら背中をさすった。

「前まで大好きだった歌やオモチャを少しずつ忘れてしまうの寂しい」と、涙を流しながら訴える様子が、まるで映画のワンシーンのようです。まだ5歳にして、時間の流れや記憶の儚さを感じ取っている様子に、親としても胸がじんわりします。子どもの感性は時に親の想像を超えるほどで、驚かされてしまいますよね。お父さんはプチパニックになりながらも優しくフォロー。親がうまく言葉にできなくても、ただそっと子どもの気持ちに寄り添うだけで良いのです。



この投稿には「感性豊かなお子様なのですね。ますますのご成長を。」「5歳でそんなことを考え、感じ、言葉に表現できるの凄いですね」といったリプライがついていました。子どもならではの感性に感動してしまう投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）