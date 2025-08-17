好きな人ができ離婚したい夫VS離婚したくない妻。「離婚してあげる」と言った手前、正直な気持ちが言えずモヤモヤ【ママリ】

職場の女性と浮気した夫に対し、「離婚してあげる」とつい言ってしまい、本当は離婚したくないのにどうすればいいか悩んでいるというエピソードです。この記事では、4人のお子さんがいて、まだ夫のことが好きだという投稿者さんの事例を紹介します。投稿者さんは、本心である「離婚したくない」と伝えたら、夫が「話が違う」と激怒するのではないかと不安に感じ、どうすべきかアドバイスを求めているそうです。

Ⓒママリ

離婚したい夫と本音は離婚したくない妻

只今離婚の話しをしている最中。。主人が転職後職場関係の方に本気の恋。笑 毎日LINEで大好き❤あなたのこと考えてない日はない♥などを送り、全て写真にとり全部ばれてるよ。と伝えました。そこから主人は悪かった。家族とやり直したいと言い、私ももう一度やり直してみよ。と全力で良い妻でいました。しかし仕事帰りに嘘をついて女のもとへ☺️でも、行為まではいたってなくて。

そこを問い詰めたら何もかもに疲れたのか、「離婚」と言われ用紙への名前を書くのを急かされています。←多分友達とかからの入れ知恵？

しかし我が家には4人の子どもとマイホーム。

簡単に離婚ができるはずない。

私も離婚してあげますよ！と言ったものの冷静にると、子どもたちの事、環境が変わってしまうことへの不安、まだ多分私はひどい事をされても主人を好き。傍に居てくれるだけ安心。という事で正直離婚をしたくありません。しかし主人は離婚届を急かし、公正証書、マイホームを売る準備をどんどん進めていきます。

女は家庭持ちという事をしっているから多分離婚しないと相手に悪い。という旦那の思いからだと思います。

なので、本当は離婚したくない。

と言いだせません。言ったら話が違う。とキレられるから😔

主人の思い通り離婚するべきなのか、正直に気持ちを伝えるべきか。。毎日涙が止まりません😅

長々となりましたが、アドバイスを頂けたら💦 出典：

qa.mamari.jp

一度はやり直すことで話がまとまったにもかかわらず、夫から離婚を切り出されてしまった投稿者さん。



離婚に同意したものの、お子さんたちのことやこれからの生活、そして何よりもまだ夫を好きな気持ちに気づき、本当は離婚したくないと悩んでいるのですね。夫はすでに離婚に向けて動き出しており、今さら本心を伝えることにためらいがあるようです。



夫は不倫相手のことで頭がいっぱいで、一刻も早く離婚したいと焦っているのかもしれません。しかし、同意したからといってすぐに離婚届にサインしなければならないわけではありません。夫にタイミングがあるように、投稿者さんにもタイミングがあるはずです。まだ離婚に踏み切れないと感じているのであれば、もう少し夫の様子を見ながら、適切なタイミングで自分の気持ちを伝えてもいいのではないでしょうか。

離婚にさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声がありました。

離婚したくないなら離婚しない方がいいと絶対にいいと思います😭 出典：

qa.mamari.jp

とりあえず相手の女と連絡とり

はなしをしては？🙂‍↕️ 出典：

qa.mamari.jp

条件が整うまでは出来ないと強く言っていいと思います！突っぱねて引き伸ばせるだけずーっと引き伸ばしましょう！なぜ悪くないのに苦労しないといけないのでしょう😭弁護士に相談してみた方がいいアドバイス貰えるかもです！

離婚不受理届も出しておいた方がいいかもです！ 出典：

qa.mamari.jp

夫の気持ちが変わったように、投稿者さんの気持ちが変わるのも当然のことですよね。人の心はいつ、どんなきっかけで変わるか分かりません。



「離婚したくない」という気持ちが今の本心なのであれば、まずはその気持ちを大切にすべきだという意見には、納得させられます。子どももいて、これからの生活を考えると、簡単に離婚を決断できないのは当たり前。夫にどんなに急かされても、投稿者さん自身が離婚の準備ができていないうちは、同意する必要はないのではないでしょうか。



また、離婚問題に強い弁護士に相談してみるのも一つの方法です。専門的な知識や今後の流れを知ることで、離婚に対する考えに変化が起きるかもしれません。まずは冷静に、自分の気持ちを大事にして、夫と向き合ってほしいですね。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）