女性に「返信するのが面倒…」と感じさせるLINE９パターン
気になる女性にLINEを送ったのに返事が来ない。最初はやりとりが続くものの途中から途切れがちになってフェードアウト。そんなケースに身に覚えはないでしょうか。そもそも女性が自分に興味を持ってくれていない場合を除くと、返信がないのはあなたが書いたメッセージのせいかもしれません。そこでオトメスゴレン読者に「返信するのが面倒だと感じる男性からのLINE」についてうかがいました。その中から特に意見が多かったものや興味深かったものをピックアップ。あなたのLINEはいくつ当てはまりますか？
【１】「何してる？」だけのLINE
「今、何してるの？」「今日は何してるの？」といった内容のLINEです。女性からしてみれば、なんだか自分の行動をチェックされているような気分にさせてしまうだけではなく、そのような文面だけではこの質問の意図が「本当に自分の今やっていることを知りたいだけなのか」「暇だったら会ったり電話したりしたいのか」、男性の意図がいまいちつかみかねるため、どういう返事をすればいいのか悩ませてしまいます。女性から情報を引き出すときは、先に自分から情報を出した方が良いでしょう。「○○で買い物しててこの後時間が空くんだけど、今なにしているの？」など、相手に意図がわかりやすい文面を心がけましょう。
【２】久しぶりに来たと思ったら「合コンしよう」「女の子紹介して」ばかりのLINE
たまにLINEが来たと思ったら「合コンしよう」「女の子を紹介して」といった内容ばかりのLINEです。これだと、女性からしてみれば「私には用事がある時にしか連絡をくれないの？」とがっかりさせてしまいます。たとえその女性が友達レベルだとしても、友達らしくたまにはなに気ないLINEをしたり、お茶をしたりといった関係性の維持に努力を払っておくべきです。
【３】食事の約束をしたのに行き当たりばったりなLINE
男性から食事デートに誘われて、約束をしたまでは良かったものの、「どこで食べる？」「何が食べたい？」「俺はよく知らないんだよね」といった男性からのLINEです。女性への気遣いは大切ですが、相手に全てをゆだねてしまう態度は、あなたの主体性のなさやノーアイデアさをアピールしてしまう結果となります。あくまでもてなす側はデートを誘った方。ある程度のプランは用意して臨みましょう。
【４】デートの誘いなのに具体的な内容がないLINE
LINE上ではお互い「一度○○を食べてみたいよね」「今話題の●●の映画を観てみたいよね」と意気投合しているのに、具体的にデートの提案がないLINEです。これではたとえ女性があなたに興味を持っていたとしても、LINEでデートの誘いすらできない意気地のない男として認識されかねません。LINE上で意気投合したなら、間髪入れずにデートに誘った方が良いでしょう。
【５】長すぎる、短すぎるLINE
あまりに長すぎる、あるいはあまりに短すぎるLINEです。特に女性がLINEが大好きな人でもないかぎり男性から長いLINEが届くと、たとえあなたに興味を持っていたとしても「返事をするには同じくらいの長文で応えなくてはいけない」と負担に感じさせることになります。そして、ついつい返信をおこたり、いつしかフェードアウトといったパターンに陥る恐れがあります。男性から送る文章量は、女性の文章の７割程度を目安にすると良いでしょう。
【６】しつこい質問攻めのLINE
「食べ物では何が好き？」「兄弟はいるの？」「いつも何時に寝るの？」などなど、女性への質問攻めのLINEです。特に恋愛初期段階では女性への興味が尽きないため、いろいろと聞いてしまいがちです。また、一般的に聞き上手な男性がモテると言われていますが、やりすぎると女性にとってみれば根掘り葉掘り聞かれて、「しつこい」「気持ち悪い」と感じる原因になってしまいます。あなたの質問に対して女性が回答を楽しんでいる場合は、その返信の長短である程度のニュアンスが掴めます。素っ気ない回答が続くようでしたら質問攻めは控えた方が良いでしょう。
【７】「今日もがんばって」「おつかれさま」だけの定型LINE
毎日こまめにLINEはくれるのけれど、その内容が「今日もがんばって」「おつかれさま」などいつも決まった定型のLINEです。予測変換でどうしても同じような文面になってしまいがちですが、女性からしてみると手抜きされているような気分になってしまいます。時には言いまわしやスタンプを変えるなど、LINEに変化を持たせましょう。
【８】自分のことだけがつづられている日記・報告LINE
「おはよう。今日は○○で●●してきます・・・云々」「今日は○○で●●してきました・・・云々。おやすみなさい」といった今日の予定や、日記が一方的につづられたLINEです。男性が女性に対してアプローチしている場合、つまり女性側があなたにさほど興味を持っていない段階でこのような日記・報告LINEが繰り返されると「そんなことは知りたくない」「自慢なの？」とゲンナリさせる恐れがあります。こちらから情報を出していくのも必要ですが、相手の自分への興味のあるなしをしっかり見極めながら内容を考えた方が良さそうです。
【９】「了解」「うん」「そうだね」などの一言LINE
女性からのLINEに対して「了解」「うん」「そうだね」など一言だけの内容のLINEです。これにてLINEのラリーは終了。特に女性からの長文LINEに返したコメントがこんな内容だった場合、どんなにタフな人でも「もう私とLINEしたくないのかな」とくじけさせてしまいます。忙しくてきちんとした文章を打つのが難しい場合でも、「了解。今ちょっと忙しいから後でゆっくり返事するね」など、一言付け加えるだけでグッと印象は変わります。
このほかにも女友達や元カノから指摘された「返事が面倒だと感じる男性からのLINE」がありましたら、ぜひ教えてください。みなさんのご意見をお待ちしております。（熊山 准）
