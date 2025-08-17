先祖代々受け継いできた墓が突然なくなる…急増する「永代供養」の意外な落とし穴

永久に管理してくれるわけではない

かつて日本人にとってお墓といえば、家族が代々受け継ぐ「石の墓」が当たり前だった。しかし昨今、「墓事情」が激変している。

お墓の情報サイト「いいお墓」が発表した「お墓の消費者全国実態調査」によると、'24年に購入されたお墓のうち、最も多かったのが「樹木葬」で約5割を占め、従来の一般墓は2割を下回ったのだ。佐藤葬祭代表の佐藤信顕氏が解説する。

「最近は、継承を前提としない永代供養が主流です。木や花などの下にお墓をつくる樹木葬のほか、建物の中にロッカーや墓石を設置して遺骨を納める納骨堂、さらには山や海に遺骨をまく散骨なども選ばれるようになりました。

樹木葬や納骨堂は寺院が管理してくれるので、墓の承継者が不要で、年間管理費を払ったり草むしりなどの手入れをしたりする必要がありません。価格も一般墓に比べて安く、樹木葬や納骨堂は50万〜100万円ほど抑えられるとされています。

いまは少子化で景気も良くないので、『子どもや孫に迷惑をかけてはいけない』といった考えから需要が高まり、特にアクセスが良い都会に増えました」

樹木葬や納骨堂は生前にかんたんに購入することができるため、もともと持っていた一族の墓を「墓じまい」して永代供養に変える人も増えている。

一見、お墓参りの面倒や管理費の支払いから解放される永代供養は、まさに理想的に見える。しかし、家族に相談せずに安易に選ぶと、思わぬトラブルに見舞われる―そう警鐘を鳴らすのは、葬儀や墓に詳しいジャーナリストの鵜飼秀徳氏だ。

「永代供養といわれると寺院や霊園が永久に管理してくれるイメージがありますが、そのほとんどが期限付きの永代供養です。早ければ七回忌のタイミングで他人の遺骨と合祀されるか、数十万円ほど払って契約し直さなければなりません。

契約更新となれば、購入時は安くても、結局高いコストを支払わなければなりません。費用を抑えるための墓じまいのはずが、いったん遺骨を墓から出して都会の永代供養に入れると、結果的に遺骨が彷徨うことになり、損ばかりしてしまうのです」

突然、霊園が閉鎖してしまう

問題はこれだけではない。永代供養墓の多くが大規模で価格が安いのは、大手の葬儀社や墓石店といった民間企業が資金を出して運営しているから、という事情がある。

「民間企業は墓地の経営主体にはなれないので、宗教法人から名義を借りて霊園開発したり、納骨堂を建てたりします。

しかし、採算が取れなくなると、墓地の利用者にお構いなしに民間企業は事業から撤退してしまう。契約上の責任はお寺にあるので、負債を抱えた寺院が倒産することもあるのです。

有名な例だと、3年前に札幌の『御霊堂元町』という納骨堂を運営する宗教法人が破綻して、納骨堂が第三者に売却され大きな問題となりました。

また、納骨堂も数十年経てば老朽化し、修繕が必要になります。そのときの費用を誰が負担するのか、明確でないケースも多いのです」（鵜飼氏）

こうしたトラブルを避けるためには「家族で合意形成を必ず行うべき」と、前出の佐藤氏はアドバイスする。

「子ども世代は、親が高齢になったら早いうちに墓をどうするかを話し合ってください。本当に墓じまいが必要なのか、既存の墓を維持する方法はないのかを十分検討することが大切です。

それでも新しい墓が必要な場合は、契約期間や更新料、管理主体について必ず確認し、宗教法人の住職と直接面談することをお勧めします」

「子や孫に迷惑をかけたくない」という思いが家族を困らせるばかりか、先祖代々受け継いできた墓を失うという、寂しい結果を招いてしまうのは、やり切れない。

「週刊現代」2025年08月18日号より

