16連射はもうできないけど…盒玉梢佑「心筋梗塞の大手術」を受けて感じた人生観

高橋名人 Takahashi meijin （66歳）

'59年、北海道生まれ。ハドソン（現コナミ）で宣伝を担当し、1秒間に16回ボタンを押す「16連射」で一世を風靡。退社後も「ファミコン名人」として活躍

計画通りにいったことなんてない

今年の1月、検診で病院に行ったら、7時間に及ぶ心筋梗塞の大手術を受けることになりました。突然のことでした。人生はいつ何が起きるかわからないということを痛感し、それを機に自分の体調のこと、終活のことを意識するようになりました。

まずはサブスクリプションの管理です。仕事柄、いろいろなアプリに登録しているので、私が死んでから妻が困らないよう、ID・パスワードなどを整理しています。

でも、それ以外はまだあまり進んでいません。手術もそうですが、私の人生を振り返ると予想外の出来事ばかりで、計画通りにいったことなんて一度もなかったです。

もともとスーパーで働いていた私がハドソンに入社し、会社の宣伝担当としてイベントに出て、「16連射」を披露したら「高橋名人」の名が確立し……。そのせいか、先のことは何が起こるかわからないという思いが強い。だからこそ、将来の細かい計画を立てるより、今この瞬間を大切にしたいと思っています。

身体は衰えてもゲームは楽しむ

そんな私にとってゲームは変わらず特別な存在で、大好きなままです。ただ、体はついていかず、今は16連射なんてできなくて、12連射くらい。下手は下手なりにゲームを楽しんでいます。

最近でも、妻と一緒にパズルゲームや簡単な対戦ゲームをやります。たとえば「桃鉄（桃太郎電鉄）」は昔から好きなゲームの一つ。ただ、ゲームの結果で仲が悪くなるのはイヤなので、私が「ボンビー」を引いて、わざと逆転負けするのがいつものパターンです。

体が衰えてうまく操作ができなくても、妻と一緒に「失敗しちゃった」って笑いながらゲームを楽しむ。そんな一番幸せな時間を大切にすることが、私の終活なのかもしれません。

こちらもあわせて読む『「声優ファン、卒業しました…」かつてネットを熱狂させた《アイドル声優ブーム》が終わった「3つの決定的理由」』

「週刊現代」2025年08月18日号より

【もっと読む】「声優ファン、卒業しました…」かつてネットを熱狂させた《アイドル声優ブーム》が終わった「3つの決定的理由」