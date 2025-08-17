「日本軍勝利！」の旗行列にも疎開にも、何の疑問も不満も感じなかった10歳のころの私

8月15日、金曜ロードショーで高畑勲監督の名作『火垂るの墓』が放映され、SNSでは様々な意見が上がりました。「清太の決断は浅はかだった」「親戚のおばさんが冷たい」「大人たちが子どもに無関心」……。でも、それは現在の尺度であって、終戦間際のなんとも言えない空気感や、間近に死があり、そして人の命を軽んじる社会であったことを私たちは知りません。その中で清太がどんな思いであの選択をしたのか……。『火垂るの墓』の原作者である野坂昭如さんは、「戦争について語り会うことが大切である」という言葉を残しています。

第4回は、終戦当時、10歳だった中本幸太郎さん（仮名）のお話です。戦時中の子どもたちというと、飢えや空襲でひたすら暗い時代を生きていたと思いがちですが、実際にお話を伺ってみると、突然の疎開に戸惑いながらもそこに順応しようとする姿や戦時下の中でも楽しみを見出そうとする姿がありました。

※体験談をお話いただいた方たちの個人情報を守る意味から、本名ではなく仮名で表記をしています。場所、内容に関してはお話いただいた内容に基づいています。

【プロフィール】

中本幸太郎さん(仮名)

1935年(昭和10年)生まれ。90歳(終戦時10歳)

家族構成 父、母、本人、弟、妹2人(ひとりの妹は終戦後誕生)。8月12日に掲載した松永佳代子さんの長兄。父は中島飛行機勤務のエンジニア

誕生後に一家で上京、終戦前年に縁故疎開、両親の出身地山形県で終戦を迎える。

戦争の足音が東京にも聞こえ始めたとき

私の父はもともと山形で鉄工技師として働いていました。しかし、1929年に起こった昭和恐慌の影響で不況が続き、とくに地方の景気回復は遅かったことから、私が生まれた翌年に軍需特需で職が豊富にあった関東に一家で引っ越しました。

最初、父は京浜にあった神奈川県の造船所に就職し、鶴見あたりに住みました。母はよく私をおんぶして近所を散歩したそうです。私も家の近くにあった森永のお菓子工場の人たちと顔なじみになり、工場帰りの人から工場でできたばかりのチョコレートをたくさんもらって、うれしかったのを覚えています。

私が４、5歳になったころ、今度は父が三鷹にある中島飛行機に転職し、一家で杉並区の西高井戸(現在の杉並区松庵、高井戸、高井戸東周辺。西荻窪の駅から10分ほど)に転居しました。

中島飛行機で父は飛行機のエンジンの部品を作っていたようです。実際に仕事をする姿は見たことがないのですが、一度だけ会社の運動会に連れて行ってくれたことがありました。工場の敷地に広くて立派なグラウンドがあって、そこに従業員の家族がたくさん集まって行われた運動会は、まるでお祭りのようでした。大きな工場と広いグラウンド、活気がある運動会を見ていると、父がそこで働く一員であることを子どもながらに誇りに感じたものです。

これは後に知ったことですが、三鷹にあった中島飛行機は戦闘機の研究所（所在地は現：国際基督教大学）で、あの「零戦」や「隼」のエンジンもここで開発されたそうです。そんなこともあって、中島飛行機を標的にした空爆が何度もあったようです。

勝利報道のたびに行われた旗行列

1940年、昭和15年の「紀元2600年(※1)」記念のときは、町内でも提灯行列が行われました。5つくらいだった私は、はしゃいで行列についていき、親とはぐれて迷子になってしまったことを覚えています。

翌年にはいよいよ太平洋戦争が始まりました。

当初、新聞では「連戦連勝！」と報じられ、たびたび旗行列というのが行われました。子どもも大人も日の丸の小旗を持って軍歌を歌いながら行進するのです。みんな意気揚々としていて楽しげでした。

生まれる前から日中戦争が始まっていて、「戦争」が日常だった私は、こうした行事に何の疑問も抱かず無邪気に「勝利」を喜ぶ軍国少年だったのです。

当時の楽しみと言えば、月島に住んでいた母の姉夫婦の家に遊びに行くことでした。西荻窪から省電（昔の国鉄、現在のJRのこと）で月島に行くか、かちどき橋まで行って隅田川の渡し船で月島に行くか2つのルートがあったのですが、電車に乗るのも船に乗るのも“特別”なイベントだったので「今回はどっちで行くのかな」とワクワクしていました。

※1 紀元2600年記念：日本書紀に基づき、神武天皇が即位してから紀元（皇紀）2600年を祝った一連の行事。当時は長引く戦争による物資不足を反映し、直前までは「祝へ！ さあ、元気に朗らかに」という標語のポスターが街中に貼られていたが、行事終了後に貼り替えられた大政翼賛会のポスターには「祝ひ 終つた さあ働かう!」(祝い終わった、さあ働こう！)という標語が書かれており、その後の戦時下の生活はさらに厳しくなっていく。

まずは食料がなくなった

小学校に入ったあたりから、食料不足が深刻になってきました。配給も米に代わって、かぼちゃやイモ、豆などのいわゆる「代用食」が増え、まともな食事はだんだん食べられなくなりました。母親は当時住んでいた借家の片隅に畑を作って、下肥、つまり人の糞尿を使って野菜を作っていました。人糞など、と思うかもしれませんが、当時は下肥は貴重な肥料だったのです。

そのころ父と親戚のおじさんが庭に防空壕を掘り、私も手伝いました。「東京の真ん中で空爆があった」という噂は聞きましたし、上空にB−29らしき爆撃機が飛ぶ様子は目撃しましたが、うちの近所にはまだ爆撃はなく、戦争が自分の身に逼迫しているとは感じなかったのはまだ私が子どもだったからでしょうか。

「勝っているのに疎開」が変だと思わなかった

今考えると、日本が圧倒的に勝っているのなら、本土、とくに天皇陛下がおられる東京に攻め込まれるはずがなく、疎開が必要だなんておかしな話だとすぐに理解できます。でも、親や先生は「絶対勝つ。いざとなったら『神風』が吹く」なんて言っていましたから、私も素直に信じていたんです。

ときどき近所の変わり者と言われるおじさんが「日本は負けるかもしれない」などと言うのを聞きましたが、負けるなんてデマに決まっていると思いました。

国民小学校に入ったとき、私の担任の先生は20代の高橋という男の先生でした。でも1年生の途中に高橋先生に召集令状がきて、いなくなりました。そのあとも3年生までに何度か若い先生が出征していなくなり、担任の先生がそのたびに代わりました。

学童疎開の命令が来たのは、小学3年の4〜5月ごろのことです。「小学3年生以上の子どもは疎開するように」と言われ、ちょうど私も引っかかりました。先生に引率されて学校の子どもたちがまとまって疎開する集団疎開は大人の手が少なくて心細かろうし、縁者のいない田舎に行って“よそ者”といじめられたらかわいそうだと、親が考えたのでしょう。私は、山形県沖ノ原にある父の実家へ行くことになりました。

「小学3年生で親と離れるのは寂しかったでしょう」と戦後によく聞かれましたが、お国の命令は絶対でしたし、みんなが疎開していたのでそういうものなんだろうと思っていました。それに父の実家は大きな農家で、同じ年頃のいとこが4人もいましたし、まだ独身で遊んでくれたり勉強を教えてくれるおじさんも2人いたので、あまり寂しいとも思いませんでした。今で言うならキャンプや合宿に行くような気分で実家を離れたのを覚えています。

