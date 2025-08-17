アニメ『鬼滅の刃』に「ママは見ちゃダメー！」。小2の娘が母の目を覆った理由

【スナック千代子へいらっしゃい #123 気遣いの逆転現象】

夏休みで、家でアニメや映画などを見る時間が増えているお子さんは多いのではないでしょうか。残虐な描写を多用したアニメが増えていると言われる昨今。子どもに見せて大丈夫かな？ と不安に思う親御さんもいることでしょう。

国内外におけるメディアによって表現された暴力・残虐表現等が青少年に与える影響に関する実証研究の動向について調査した「青少年を取り巻くメディアと意識・行動に関する調査研究」（平成28年度・文科省による委託調査）によると、その影響については議論の余地を残すものの、調査の時点においては、青少年の攻撃性・攻撃行動等に何等かの影響を与えることを完全に否定するのは難しい、という結論を示しています。

そして対応策として有効な手段だったのが、メディア接触に対する時間制限で、時間に関する具体的なルールづくりが重要とのこと（監視や口で注意するだけでは効果はなく、逆効果の場合もあるそう）。また、低年齢児においては、親子間のコミュニケーションが、影響に対する緩和効果があることも示されており、有識者へのヒアリング等の結果も踏まえると、保護者が、子供がどのようなメディアに接しているのか、一緒に確認していることが重要だと結論づけています。

2児の母でイラストーレーターの横峰沙弥香さんの家庭でも、暴力的・残虐的なシーンを含む作品を見る際、しっかりとコミュニケーションをとっているそう。

横峰さんが子育ての切なさを、架空のスナック「スナック千代子」のピスタ千代子ママとしてつぶやく 4コマ漫画連載「スナック千代子へいらっしゃい」（毎月第1・3日曜日に配信） 。今回は、そうしたコミュニケーションをとった末に、小学2年生の娘に起きた変化についてマンガとともに綴ってもらいました。

「理由のわからない規制」に怒りを感じたからこそ

我が子に観せるアニメや映画、ネット動画などを選ぶとき、「何をどこまで観せても良いか」は誰しも悩んだことがあるトピックではないでしょうか。

我が家もご多分に漏れず絶賛悩み中。折りしも夏休み、子どもたちの学校もない上にこの猛暑続きですから、自宅で過ごす時間が多くなるのは必然です。そうなるとやはり「映画でも観ようか」という流れになりがちで、困ってしまうのが作品選び。

子どもたちは当然誰でも知っているような流行りの映画やアニメを観たがるわけですが、血やら肉やら、なんなら体の一部やらがライトに飛び交うものも多くて、一瞬躊躇してしまいます。

とはいえ、冷静になって自分の子ども時代のことを思い返してみると、フィクションの作品における過激なシーンが私の人生に負の影響をもたらしたことって、実際なかった。子どもながらに「これは作り物・そういう世界観である」ということを理解して観ていたように思います。

もちろん過激な演出に驚いてしばらくショックを引きずったことはありました。でも、その経験だって人生の肥やしです。むしろ「絶対に見るな」と厳しく禁止されていた作品を大人になってから鑑賞し、一体何が悪くて禁止されていたのかがまったく分からなかったこともありますし、むしろそうやって理由もわからず親の手によって世界が狭められていたことに怒りすら感じたので、我が家では「全員参加の話し合いにより作品を選ぶ」方法をとっています。

その習慣により、観る作品の選び方に慎重になった娘のゆめこ（愛称）が、母親である私が観るものを禁止する逆転現象が最近起きています。先日も『鬼滅の刃』のアニメを家族で観ていたときに、「ママは見ちゃだめー！（怖がりだから）」「血がいっぱい出るシーンがあるからママ泣いちゃうよ！」と言って私の目を小さな手で覆うのです。

私にストレスをかけないよう表現優しめの作品を選んでくれるようになる、という不思議な気遣いが生まれた2025年、夏。

