「自分はどう動く？」トラブルで問われる人間力…サボり同級生との共同作業を終えて【ママリ】

「あなたはどう思う？」教授からの問いに私が見つけた答えは？

このお話は、大学のグループ制作という課題を通して、他のメンバーに振り回されながらも、人をうまく巻き込んでいくにはどうするべきかという社会に出て大切なスキルを学ぶ桜子の成長が描かれています。グループやチームでの活動が必要なケースでトラブルが起こったら、モチベーションが下がったり人間同士の調整に時間がかかったりして気持ち的にしんどくなりますよね。しかし、何かのトラブルを越えた時、そのトラブルから何を学べるかで、その後の自分は強くもたくましくもなるように感じます。

主人公の桜子は大学生。ある時、受講した講義で「グループでの制作・発表」がある授業を受けました。グループの人員は教授があらかじめ割り振ったのですが、そのメンバーを見て桜子は愕然。同じグループには授業をサボることで有名な人たちがそろっていたのです。





案の定、初日以降、桜子以外のグループメンバーは誰1人授業に来ませんでした。桜子の連絡も無視する状況が続きます。それでも桜子は1人で制作を続け、何とか中間発表までたどり着きました。しかし、中間発表の日には他のメンバーも参加。桜子はモヤモヤしながらもみんなで発表を進めました。ただ、これまでの様子を見ていた教授は、サボっていたメンバーに釘を刺し、中間発表後はメンバ―6人がみんなそろって準備を進められました。その後に迎えた最終発表で、桜子たちのグループは無事に発表を終了。学内賞はもらえませんでしたが、桜子は「やりきった」気持ちで満足していました。その後、講義の成績が出されましたが、桜子以外のメンバーは単位取得ならず。自分たちもしっかりと授業をやりきったと考えていた他のメンバーはなぜ単位が出されなかったのかと教授に詰め寄りました。すると教授からは「純粋に授業への参加日数が不足していたから」とにべもなく答えます。そうした場面にたまたま出くわしてしまった桜子は、メンバーたちが憤慨して教授の元から立ち去った後、教授に声を掛けられます。

桜子はグループ制作を途中まで丸投げされていましたが、最終的にサボっていたメンバーについて「根っから悪い人ではないかも」と思っていました。しかし、教授はその点について人生の先輩としてアドバイスをくれていますね。



もちろん、仲の良い友人同士なら、少しくらいの横着も許されるかもしれません。しかし、いくら仲が良くても「これは自分自身が大事にされていないな」と感じたら距離を置くのも必要なことかもしれませんね。桜子の場合は、仲の良い友人同士ではなく「ただの同級生」くらいの関係なので、なおさら「他者を軽んじる人」とは関わる必要がないのではないでしょうか。



どんな関係でも、お互いに思いやる気持ちが持てなくなり、相手を軽んじるようになったら、距離を置き自分をしっかりと見つめなおすことが必要なのでしょうね。

