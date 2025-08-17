»°Âð¾§´ÆÆÄ¡ØÎ¹¤ÈÆü¡¹¡Ù¥í¥«¥ë¥Î¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¶âÉ¿¾Þ¡¦¥ä¥ó¥°¿³ºº°÷¾Þ¤ÎW¼õ¾Þ¡¡ÆüËÜ±Ç²è¤Ç¤Ï18Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó
¡¡»°Âð¾§´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¡ØÎ¹¤ÈÆü¡¹¡Ù¡Ê11·î7Æü¸ø³«¡Ë¤¬¡¢¥¹¥¤¥¹¡¦¥í¥«¥ë¥Î¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè78²ó¥í¥«¥ë¥Î¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¡Ê8·î6Æü¡Á16Æü¡Ë¤ÇºÇ¹â¾Þ¤Î¶âÉ¿¾Þ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤È¥ä¥ó¥°¿³ºº°÷¾Þ¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û»°Âð¾§´ÆÆÄºÇ¿·ºî¡ØÎ¹¤ÈÆü¡¹¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡ÆüËÜ±Ç²è¤Ç¶âÉ¿¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2007Ç¯¤Î¾®ÎÓÀ¯¹´ÆÆÄ¡Ø°¦¤ÎÍ½´¶¡Ù°ÊÍè18Ç¯¤Ö¤ê¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËºÇ¹â¾Þ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÆüËÜ¿Í´ÆÆÄ¤Ï°á³ÞÄçÇ·½õ¡¢»ÔÀîÖÂ¡¢¼ÂÁê»û¾¼Íº¡¢¾®ÎÓÀ¯¹¤Î4¿Í¡£¶âÉ¿¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤Ï¡¢»°Âð´ÆÆÄ¤¬4¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö15Æü¤Ë¸ø¼°¾å±Ç¡£»°Âð´ÆÆÄ¡¢¼ç±é¤Î¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¡¢½Ð±é¤Î²Ï¹çÍ¥¼Â¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡Íâ16Æü¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ç»°Âð´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¤¤¤¸ÀÍÕ¤¬¤ß¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇÐÍ¥¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤»Å»ö¤¬¡¢¤³¤Î¥í¥«¥ë¥Î¤ÎÃÏ¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶³´¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥·¥à¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÎ¹¤·¤¿¥´¡¼¥ë¤¬¥í¥«¥ë¥Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¿³ºº°÷¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢ºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¡¢²Ï¹ç¤â¡Ö½é¤á¤Æ´°À®¤ò´Ñ¤¿½Ö´Ö¡¢¤º¤Ã¤È¿´¤òÃ¥¤ï¤ìÂ³¤±¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤¬´§¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£½Ð±é¼Ô¤Î¹âÅÄËüºî¤â¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¾ðÇ®¤ÈÄ©Àï¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯±©¤Ð¤¿¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ä¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¤Ä¤²µÁ½Õ¤ÎÌ¡²è¡Ö³¤ÊÕ¤Î½ö·Ê¡×¡Ö¤Û¤ó¤ä¤éÆ¶¤Î¤Ù¤ó¤µ¤ó¡×¤ò»°Âð´ÆÆÄ¤¬µÓËÜ¤ËºÆ¹½À®¤·¡¢¸½ÂåÅª¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¥í¡¼¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¡£¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿µÓËÜ²È¤¬Î¹Àè¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·Êâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡²Æ¤Î³¤ÊÕ¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥Á¤¬»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤²ÆÃË¡Ê¹âÅÄËüºî¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬¡¢±Æ¤òÊú¤¨¤ë½í¡Ê²Ï¹ç¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¡£²¿¤ò¸ì¤ë¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯»¶ºö¤¹¤ë¤Õ¤¿¤ê¡£ÍâÆü¤âÉÍÊÕ¤ÇºÆ²ñ¡£¶á¤Å¤¯ÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤ÇÂç±«¤¬¹ß¤ê¤·¤¤ëÃæ¡¢Æó¿Í¤Ï³¤¤Ç±Ë¤°¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Åß¡¢µÓËÜ²È¤ÎÍû¡Ê¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¡Ë¤Ï¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤éË¬¤ì¤¿Àã¹Ó¤ÖÎ¹Àè¤Î»³±ü¤Ç¤ª¤ó¤Ü¤í½É¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ß¡¢¤ä¤ëµ¤¤Î¤Ê¤¤½É¼ç¡¦¤Ù¤óÂ¤¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¡£ÃÈË¼¤â¤Ê¤¯¡¢Àã¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤½¤¦¤Ê½É¤Ç¡¢Íû¤ÏÌë¤ÎÀã¸¶¤Ø¤ÈÆ³¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¿³ºº°÷Ä¹¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥ó»á¤Ï¡ÖÈó¾ï¤ËÁ¡ºÙ¤Ç¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤ò¿¼¤¯°ú¤¹þ¤àÊª¸ì¡£±ÇÁü¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬¿ÍÀ¸¤ÎÑ³¤µ¤È¶¯¤µ¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀä»¿¡£¤µ¤é¤Ë¥ä¥ó¥°¿³ºº°÷ÃÄ¤Ï¡Ö²æ¡¹¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¡ØÆó¤Ä¤Îµ¨Àá¡Ù¤òÉÁ¼Ì¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡ØÆó¤Ä¤ÎÁêÈ¿¤¹¤ëÀ¤³¦¡Ù¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÃúÇ«¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤È¡¢²Æ¤ÈÅß¤ÎÁ¯Îõ¤ÊÂÐÈæ¤Ï¡¢¾ì½ê¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ò·Á¤Å¤¯¤ê¡¢Èà¤é¤ÎÁªÂò¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤ÎÀÈ¤µ¤ä¥ê¥¢¥ë¤ÊÂ¦ÌÌ¤ò¤¤¤«¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ë¤Î¤«¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¢£»°Âð¾§´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ÊÁ´Ê¸¡Ë
¡¡¥í¥«¥ë¥Î¹ñºÝ±Ç²èº×¡¢¿³ºº°÷¤Î³§ÍÍ¡¢Áª¹Í°Ñ°÷¤Î³§ÍÍ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î´ÑµÒ¤Î³§ÍÍ¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ËÂ¿Âç¤Ê¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥¬²È¤Î¤Ä¤²µÁ½Õ¤µ¤ó¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë
¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥Þ¥ó¥¬¤Î±Ç²è²½¤òµöÂú¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Ä¤²Àµ½õ¤µ¤ó¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤¸ÀÍÕ¤¬¤ß¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇÐÍ¥¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤»Å»ö¤¬¡¢¤³¤Î¥í¥«¥ë¥Î¤ÎÃÏ¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ü¤¯¤é¤ÏºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î±Ç²è¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Þ¤¨¡¢ºÇ°¤Ê¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢°ìÂÎ±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ë¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢¿¼¤¯Çº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ò»£¤ê¤Ï¤¸¤á¤Æ¡¢»ä¤Ï±Ç²è¤½¤Î¤â¤Î¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¤ä¿®Íê¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤Î°¦¤ò¤Õ¤¿¤¿¤Ó´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£´°À®¤·¤¿±Ç²è¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤È¤½¤ì¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¡£
¢£¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ÊÁ´Ê¸¡Ë
¡¡Î¹¤ÈÆü¡¹¤Ç¡¢Íû¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¤ËÍê¤ê¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÎ¹¤·¤¿¥´¡¼¥ë¤¬¥í¥«¥ë¥Î¤Ç¤È¤Æ¤â¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¿³ºº°÷¤ÎÊý¡¹¡¢ºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª
¢£²Ï¹çÍ¥¼Â¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ÊÁ´Ê¸¡Ë
¡¡¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤ÆÀ¼¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£»°Âð¾§´ÆÆÄ¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª³§¤Ç±Ç²è¤òºî¤Ã¤¿Æ»¤Î¤ê¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡¢½é¤á¤Æ´°À®¤ò´Ñ¤¿½Ö´Ö¡¢¤º¤Ã¤È¿´¤òÃ¥¤ï¤ìÂ³¤±¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤¬´§¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¤È´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¹âÅÄËüºî¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ÊÁ´Ê¸¡Ë¢¨±Ç²èº×¤Ë¤ÏÉÔ»²²Ã
¡¡ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¹ñ¤ä¸ÀÍÕ¤òÄ¶¤¨¤ÆÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£»°Âð´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¥Á¡¼¥à¤Î¾ðÇ®¤ÈÄ©Àï¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯±©¤Ð¤¿¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ä¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û»°Âð¾§´ÆÆÄºÇ¿·ºî¡ØÎ¹¤ÈÆü¡¹¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡ÆüËÜ±Ç²è¤Ç¶âÉ¿¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2007Ç¯¤Î¾®ÎÓÀ¯¹´ÆÆÄ¡Ø°¦¤ÎÍ½´¶¡Ù°ÊÍè18Ç¯¤Ö¤ê¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËºÇ¹â¾Þ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÆüËÜ¿Í´ÆÆÄ¤Ï°á³ÞÄçÇ·½õ¡¢»ÔÀîÖÂ¡¢¼ÂÁê»û¾¼Íº¡¢¾®ÎÓÀ¯¹¤Î4¿Í¡£¶âÉ¿¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤Ï¡¢»°Âð´ÆÆÄ¤¬4¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Íâ16Æü¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ç»°Âð´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¤¤¤¸ÀÍÕ¤¬¤ß¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇÐÍ¥¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤»Å»ö¤¬¡¢¤³¤Î¥í¥«¥ë¥Î¤ÎÃÏ¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶³´¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥·¥à¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÎ¹¤·¤¿¥´¡¼¥ë¤¬¥í¥«¥ë¥Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¿³ºº°÷¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢ºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¡¢²Ï¹ç¤â¡Ö½é¤á¤Æ´°À®¤ò´Ñ¤¿½Ö´Ö¡¢¤º¤Ã¤È¿´¤òÃ¥¤ï¤ìÂ³¤±¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤¬´§¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£½Ð±é¼Ô¤Î¹âÅÄËüºî¤â¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¾ðÇ®¤ÈÄ©Àï¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯±©¤Ð¤¿¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ä¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¤Ä¤²µÁ½Õ¤ÎÌ¡²è¡Ö³¤ÊÕ¤Î½ö·Ê¡×¡Ö¤Û¤ó¤ä¤éÆ¶¤Î¤Ù¤ó¤µ¤ó¡×¤ò»°Âð´ÆÆÄ¤¬µÓËÜ¤ËºÆ¹½À®¤·¡¢¸½ÂåÅª¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¥í¡¼¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¡£¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿µÓËÜ²È¤¬Î¹Àè¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·Êâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡²Æ¤Î³¤ÊÕ¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥Á¤¬»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤²ÆÃË¡Ê¹âÅÄËüºî¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬¡¢±Æ¤òÊú¤¨¤ë½í¡Ê²Ï¹ç¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¡£²¿¤ò¸ì¤ë¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯»¶ºö¤¹¤ë¤Õ¤¿¤ê¡£ÍâÆü¤âÉÍÊÕ¤ÇºÆ²ñ¡£¶á¤Å¤¯ÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤ÇÂç±«¤¬¹ß¤ê¤·¤¤ëÃæ¡¢Æó¿Í¤Ï³¤¤Ç±Ë¤°¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Åß¡¢µÓËÜ²È¤ÎÍû¡Ê¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¡Ë¤Ï¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤éË¬¤ì¤¿Àã¹Ó¤ÖÎ¹Àè¤Î»³±ü¤Ç¤ª¤ó¤Ü¤í½É¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ß¡¢¤ä¤ëµ¤¤Î¤Ê¤¤½É¼ç¡¦¤Ù¤óÂ¤¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¡£ÃÈË¼¤â¤Ê¤¯¡¢Àã¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤½¤¦¤Ê½É¤Ç¡¢Íû¤ÏÌë¤ÎÀã¸¶¤Ø¤ÈÆ³¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¿³ºº°÷Ä¹¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥ó»á¤Ï¡ÖÈó¾ï¤ËÁ¡ºÙ¤Ç¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤ò¿¼¤¯°ú¤¹þ¤àÊª¸ì¡£±ÇÁü¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬¿ÍÀ¸¤ÎÑ³¤µ¤È¶¯¤µ¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀä»¿¡£¤µ¤é¤Ë¥ä¥ó¥°¿³ºº°÷ÃÄ¤Ï¡Ö²æ¡¹¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¡ØÆó¤Ä¤Îµ¨Àá¡Ù¤òÉÁ¼Ì¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡ØÆó¤Ä¤ÎÁêÈ¿¤¹¤ëÀ¤³¦¡Ù¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÃúÇ«¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤È¡¢²Æ¤ÈÅß¤ÎÁ¯Îõ¤ÊÂÐÈæ¤Ï¡¢¾ì½ê¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ò·Á¤Å¤¯¤ê¡¢Èà¤é¤ÎÁªÂò¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤ÎÀÈ¤µ¤ä¥ê¥¢¥ë¤ÊÂ¦ÌÌ¤ò¤¤¤«¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ë¤Î¤«¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¢£»°Âð¾§´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ÊÁ´Ê¸¡Ë
¡¡¥í¥«¥ë¥Î¹ñºÝ±Ç²èº×¡¢¿³ºº°÷¤Î³§ÍÍ¡¢Áª¹Í°Ñ°÷¤Î³§ÍÍ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î´ÑµÒ¤Î³§ÍÍ¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ËÂ¿Âç¤Ê¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥¬²È¤Î¤Ä¤²µÁ½Õ¤µ¤ó¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë
¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥Þ¥ó¥¬¤Î±Ç²è²½¤òµöÂú¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Ä¤²Àµ½õ¤µ¤ó¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤¸ÀÍÕ¤¬¤ß¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇÐÍ¥¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤»Å»ö¤¬¡¢¤³¤Î¥í¥«¥ë¥Î¤ÎÃÏ¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ü¤¯¤é¤ÏºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î±Ç²è¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Þ¤¨¡¢ºÇ°¤Ê¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢°ìÂÎ±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ë¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢¿¼¤¯Çº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ò»£¤ê¤Ï¤¸¤á¤Æ¡¢»ä¤Ï±Ç²è¤½¤Î¤â¤Î¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¤ä¿®Íê¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤Î°¦¤ò¤Õ¤¿¤¿¤Ó´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£´°À®¤·¤¿±Ç²è¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤È¤½¤ì¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¡£
¢£¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ÊÁ´Ê¸¡Ë
¡¡Î¹¤ÈÆü¡¹¤Ç¡¢Íû¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¤ËÍê¤ê¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÎ¹¤·¤¿¥´¡¼¥ë¤¬¥í¥«¥ë¥Î¤Ç¤È¤Æ¤â¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¿³ºº°÷¤ÎÊý¡¹¡¢ºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª
¢£²Ï¹çÍ¥¼Â¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ÊÁ´Ê¸¡Ë
¡¡¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤ÆÀ¼¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£»°Âð¾§´ÆÆÄ¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª³§¤Ç±Ç²è¤òºî¤Ã¤¿Æ»¤Î¤ê¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡¢½é¤á¤Æ´°À®¤ò´Ñ¤¿½Ö´Ö¡¢¤º¤Ã¤È¿´¤òÃ¥¤ï¤ìÂ³¤±¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤¬´§¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¤È´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¹âÅÄËüºî¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ÊÁ´Ê¸¡Ë¢¨±Ç²èº×¤Ë¤ÏÉÔ»²²Ã
¡¡ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¹ñ¤ä¸ÀÍÕ¤òÄ¶¤¨¤ÆÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£»°Âð´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¥Á¡¼¥à¤Î¾ðÇ®¤ÈÄ©Àï¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯±©¤Ð¤¿¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ä¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£