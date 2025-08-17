HEAVEN Japanのカタログで出会う、心と体に寄り添う適正下着♡

あなたの“今の体”に本当に合った下着、見つけられていますか？女性の心と体に寄り添う「適正下着®」を展開するHEAVEN Japanから、2025年秋冬コレクションの新ブランドカタログが登場しました。今回のテーマは「Noble」。人気ブラの新色や、着用感をリアルに想像できる体形別のビジュアル、計28サイズの追加など、見どころ満載の内容に。自分にぴったりのランジェリーを探してみませんか♡

“気高く美しい”を叶える新作ランジェリー

2025年秋冬のHEAVEN Japanは、「正直なカラダに、気高い美しさ」をテーマに掲げ、ブラウンやディープネイビーなどの気品あふれるカラーが登場。

特に注目なのは、総選挙1位の人気アイテム「ビスチェリーナ」。セミロング丈×メリハリボディを叶える設計で、SNSでも話題を集めています。

今回の新作からは、待望のL・Mカップも追加され、より多くの女性が“じぶん史上最高”のフィット感を体感できるように♡

世代を超えて愛される♡セサミストリート×Manhattan Portage限定バッグコレクション

28サイズ追加！“わたし専用”の下着に出会える♡

今回のカタログでは、「どんとこいブラ ナチュリー」「元祖脇肉キャッチャー（レッド）」「夜寄るブラ」など、大人気シリーズから計28サイズが新たに追加。

カップ容量が大きめの方やアンダーサイズに悩む方にも嬉しいラインナップです。さらに、体形タイプ別の着用写真や、サイズ選びの目安まで丁寧に掲載。

オリジナルメジャーと一緒に無料で届けられるので、家でゆっくり自分に合うサイズを確認できます♪

迷ったらプロに相談！安心のサポート体制

「合うサイズがわからない…」そんな時は、HEAVEN Japanの無料カウンセリングサービスを活用してみて。

LINE・メール・電話・zoomから選べる専属オンラインフィッターによるサポートで、ぴったりの下着選びをお手伝い。しかも、サイズ交換・返品は無料だから安心して試せるのも嬉しいポイント。

45年以上の経験をもつパタンナーが生み出す“本当に寄り添う下着”が、あなたの毎日を支えてくれます。

あなたらしさを輝かせる一枚に出会って

下着は単なるインナーではなく、自分らしさを支える大切な存在。HEAVEN Japanのカタログには、そんな想いがぎゅっと詰まっています。

「着け心地」「シルエット」「環境への配慮」まで、あらゆるこだわりに満ちた新作ラインナップを、まずは無料カタログでチェックしてみて♡

あなたの“今”にぴったりの一枚と出会うきっかけになるはずです。