映画館の「yogibo（ヨギボー）シート」がSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】これは快適！噂のヨギボーシート

「映画館の座席ヨギボーだったんだけどwww」とその模様を紹介したのはSNSで”映画あるある“や映画館のことについて発信しているmaiさん（@mai2004_cine）。



TOHOシネマズ ららぽーと福岡（福岡市博多区）で2022年のオープン以来導入されている日本初のヨギボーのビーズソファー付きシート。通常より200円多く払うだけで利用できるようだが、果たしてその座り心地は？maiさんに話を聞いた。



ーーヨギボーの座席を使ってみた感想は？



mai：最高でした。家でしかできない怠惰映画鑑賞が映画館で味わえリッチに感じました。意外と眠くならず、ちょうどいい角度になって首も痛くありません。プラス200円なら全然出せるなと思いました。ただ、ヨギボーシートに座ってるのが自分1人だけだと少し恥ずかしいのと、字幕映画だと目で追うの大変だからおススメできないかもです。



ーー投稿に大きな反響がありました。



mai：今の夏休み期間は有名どころの映画が多く上映されています。映画館に足を運ぶ人も多く、ちょうど映画館が身近にあった人が多くて反響があったのかもですね。なにより映画館でヨギボーに座れるって普通に衝撃ですよね。



「他人の汗が染み込んでないか」、「臭いんじゃないか」、「寝てしまうんじゃないか」と心配するコメントが多かったのですが、私は実際に座ってみて匂いも気にならなかったですし、眠らずに快適に映画を鑑賞させてもらいました。清掃が行き届いてるんだなと、スタッフの皆様に感謝ですね。迫力もあるしリラックスできるし、ヨギボーのシート本当におススメです。



SNSユーザー達から



「これ系はまだ未経験！ ちょっと気になるのは、ポップコーン食べにくそうだな ですかね（笑）←絶対こぼす」

「『惑星ソラリス』 ディズニーの『ファンタジア』 は絶対寝る 普通の席でも寝るもんね」

「これは…私はダメですねw しっかり集中して観たいので座っていたい。乳酸溜まりやすいからすげぇ動くけど。なので良いシートの方が有り難いかなー。」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。座り心地にご興味ある方はぜひTOHOシネマズ ららぽーと福岡を訪れていただきたい。



なお今回の話題を提供してくれたmaiさんは日々、映画に関する情報をSNSで発信中。ご興味ある方はぜひチェックしていただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）