¡¡¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ÎÃ°±©Âçµ±¤µ¤ó¤¬30ÂåÈ¾¤Ð¤Ç³¤³°Ä©Àï¤ò·è°Õ¤·¤¿ÍýÍ³¤ä¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç´¶¤¸¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼Ê¸²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçºåÉÜ²ÏÆâÄ¹Ìî»Ô½Ð¿È¤ÇÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¿Æ¤·¤ß¡¢ÃÏ¸µ¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿Ã°±©¤µ¤ó¡£¤¶¤Ã¤È·ÐÎò¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü2004Ç¯¡§¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤ò·Ð¤Æ¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¡£
¡ü2012Ç¯¡§ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¡¦ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡¦¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò·Ð¤Æ¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤ËÉüµ¢¡£
¡ü2014Ç¯¡§¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤È¹ñÆâ»°´§Ã£À®¤Ë¹×¸¥
¡ü2015Ç¯¡§ÆüËÜÂåÉ½¤Ë½éÁª½Ð¡£¤½¤Î¸å¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤äFCÅìµþ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£
¡ü2021Ç¯¡§¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥»¥¹¥¿¥ª¡¦¥ê¡¼¥Ù¥ë¡¦¥¯¥ë¥Ö¤Ë°ÜÀÒ¡£
¡ü2023Ç¯¡Á¡§¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥¢¥ì¥Ê¥¹¡¦¥¯¥ë¥Ö¡¦¥Ç¡¦¥²¥Á¥ç¤Ç¥×¥ì¡¼¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó°ÜÀÒ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇJ¥ê¡¼¥°¤¬ÃæÃÇ¤·¡¢¿ÍÀ¸¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É35ºÐ¤¬FCÅìµþ¤Î·ÀÌó¤¬ÀÚ¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¡Ø¤³¤³¤Ç¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤¤¤Ä¹Ô¤¯¤ó¤À¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡£J¥ê¡¼¥°°úÂà¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ã¤¤»þ¤«¤é¤Î¡Ø³¤³°¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÂÇ¤Á¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Ã°±©¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤ÏÎý½¬À¸¤È¤·¤ÆÃÏÆ»¤ËÅØÎÏ¤òÂ³¤±¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ü¤±¤ÆÄ©¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦½à·è¾¡¡¦·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¾º³Ê¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢1Ç¯·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤â¼Â´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï¡Ø¥¤¥ó¥Á¥ã¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¥¯¥é¥Ö¤Î´ÆÆÄ¤äÁª¼ê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢°ìÀ¸¤½¤Î¥¯¥é¥Ö¤ò°¦¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤¬ËÍ¤é¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢»î¹ç¤ò´Ñ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬1000¿Í¤Ç¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¤·¡¢À¼±ç¤â¤¹¤´¤¯Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¡Ø¥¤¥ó¥Á¥ã¡Ù¤Î¿ô¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÃ°±©¤µ¤ó¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤¢¤ëµ¤»ý¤Á¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¡ÈÆüËÜ¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î²Í¤±¶¶¡É¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä»ØÆ³¼Ô¤òÎ¾¹ñ¤Ç¸òÎ®¤µ¤»¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤É¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÄÌ¤¸¤¿¹ñºÝ¸òÎ®¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¼«¿È¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÇ®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö24»þ´Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨Â³¤±¤ë¤³¤È¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ï95¡ó°Ê¾å¤Î¿Í¤¬¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¶¥Áè¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã·ã¤·¤¤¡£¡ØÉáÄÌ¤Ë´èÄ¥¤ë¡Ù¤À¤±¤¸¤ã¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¿ÍÀ¸¤òÁ´¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÊû¤²¤ë¡Ù¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×¡£
