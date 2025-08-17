湯むき桃のデザート 〜簡単で美しい桃のむき方 by 崎野 晴子さん【材料】（2人分）桃 1個氷 適量水 適量【作り方】1、氷と水をボウルに合わせておく。桃がすっぽり入る鍋を用意し、たっぷりのお湯を沸かす。沸騰したら火を止め、芯の向きを下にして桃を入れる。桃を入れる時は穴あきお玉を使うと便利です。2、5〜10秒ほど置き、すぐに氷水に移す。切り込みを入れ、皮をむく。切り分けて、器に盛る。かたい桃は10秒、柔らかい桃は5秒に。