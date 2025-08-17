8月17日の運勢第1位は天秤座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

★第1位……天秤座

することがすべてスムーズに進んでいく。そう思えるほど順調な1日です。こんな日こそ、品性を大切に。話し方や言葉選び、姿勢、服装など。全身から気品が漂うように心がけてください。いい勢いがさらに強くなります。

★第2位……水瓶座

あなたの考えに賛同してくれる人、｢同じことを考えていたよ｣と言ってくれる人がいそうです。その人の存在に気づくためにも、まずは恐れずに主張してみて。誰も分かってくれないかもしれない、と感じる考えこそ、言葉にして大正解！今日だからこそ、伝わる言葉があります。

★第3位……双子座

今日は、積極的に異性に連絡をしてみてください。相手の心をグッと掴む言葉や振る舞いができるはず。メールやメッセージで連絡を取るのか、電話をするのか。それも、自分が｢これだ｣と感じた手段を選ぶのがポイント。

★第4位……獅子座

新しいアイデアが、次から次へと湧き出てくる日。そして今日は、アイデアを深めるよりも広げることを意識すると、さらに充実します。1つの考えにこだわらないでください。そして、実際に動き出すのは明日以降でいいのだと考えて。

★第5位……牡羊座

身軽にどんどん動いていける日。今日は、いつもよりも行動範囲を広げてみるのがおすすめです。これからやってみたいことが見つかったり、好奇心をそそられるような発見があったりするでしょう。人を誘う時間がなければ、ひとりで動くのも吉！