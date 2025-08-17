『べらぼう』第31回 利根川決壊で大洪水が発生 “蔦重”横浜流星は“平蔵”中村隼人と再会
横浜流星が主演を務める大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合ほか）第31回「我が名は天」が17日の今夜放送される。
【写真】蔦重（横浜流星）の前に姿を見せる平蔵（中村隼人）
本作は、“江戸のメディア王”として時代の寵児（ちょうじ）になった蔦屋重三郎の生涯を、笑いと涙と謎に満ちた物語として描く。江戸郊外の吉原の貧しい庶民の子に生まれた主人公・蔦重こと重三郎を横浜が演じる。脚本を務めるのは『JIN-仁-』（TBS系）や大河ドラマ『おんな城主 直虎』、よしながふみ原作のドラマ『大奥』を手がけた森下佳子。
【第31回「我が名は天」あらすじ】
江戸市中は利根川が決壊し、大洪水が発生。蔦重は、新之助（井之脇海）やふく（小野花梨）を気にかけ米などを差し入れようと深川を訪れる。食料の配給が行われる寺で、蔦重は平蔵（中村隼人）と再会。幕府は復興対策に追われ、救い米どころか裕福な町方の助けを頼りにしていると知る。
そんな中、江戸城では家治（眞島秀和）が体調を崩し、月次御礼を欠席する。老中らが戸惑う中、意次（渡辺謙）は家治からある話を聞かされる…。
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSにて18時、BSプレミアム4Kにて12時15分放送。
