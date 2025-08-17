『19番目のカルテ』第5話 “茶屋坂”ファーストサマーウイカ、“徳重”松本潤に興味と追求を向けていく
松本潤主演の日曜劇場『19番目のカルテ』（TBS系／毎週日曜21時）の第5話が17日の今夜放送される。
【写真】母・愛（朝加真由美）と対面する茶屋坂（ファーストサマーウイカ）
富士屋カツヒトの漫画『19番目のカルテ 徳重晃の問診』を実写ドラマ化する本作は、医療における19番目の新領域である総合診療科を舞台にした新しいヒューマン医療エンターテインメント。松本演じる魚虎総合病院の総合診療医・徳重晃が「問診」を通して病気を診るだけでなく、患者の心や生活背景などから「最善」を見つけ出し、生き方そのものにも手を差し伸べていく。
■第5話あらすじ
心臓血管外科の茶屋坂心（ファーストサマーウイカ）は、卓越したオペ技術と華麗な経歴を持つ魚虎総合病院の看板医師。しかし、その素顔はベールに包まれており、プライベートについては誰も何も知らないミステリアスな人物だ。
そんな彼女の最近の関心ごとは、病院内の雰囲気が以前と変わってきていること。そして茶屋坂は、その「変化」の中心にいる徳重のとある過去を知ったことから、まるで獲物を狩るかのように興味と追求を徳重に向けていく。
そんな中、茶屋坂の母・愛（朝加真由美）が、重篤な状態で魚虎総合病院に救急搬送される。それを機に茶屋坂の心身に異変が起きていく…。
日曜劇場『19番目のカルテ』はTBS系にて毎週日曜21時放送。
