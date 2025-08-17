乃木坂46・川崎桜、ミニ丈の私服姿を披露 「美脚の到達点」「可愛すぎる」
乃木坂46の川崎桜が15日、自身のインスタグラムを更新。ミニ丈の私服姿を公開し、ファンから「美脚の到達点」「可愛すぎる」といった声が寄せられている。
【写真】かわいい！ 乃木坂46・川崎桜、ミニ丈の私服姿
川崎は「秋服着たいな〜」とコメントを添え、愛犬を抱いた私服姿の写真を公開。淡いブルーのシャツにミニ丈のスカートを合わせたコーディネートで、街中のベンチに腰掛けるショットやカフェ前での姿を披露している。これらの写真は、昨年10月に自身の公式ブログで公開されていたもの。今回はインスタグラムで再び紹介し、話題を集めた。
ファンからは「小顔で美脚の到達点すぎる」「さくたんお洒落」「可愛すぎる」「秋が待ち遠しいね〜」といった声が寄せられている。
※川崎桜の崎は正式には「たつさき」
引用：「川崎桜」インスタグラム（＠sakurakawasaki.official）
【写真】かわいい！ 乃木坂46・川崎桜、ミニ丈の私服姿
川崎は「秋服着たいな〜」とコメントを添え、愛犬を抱いた私服姿の写真を公開。淡いブルーのシャツにミニ丈のスカートを合わせたコーディネートで、街中のベンチに腰掛けるショットやカフェ前での姿を披露している。これらの写真は、昨年10月に自身の公式ブログで公開されていたもの。今回はインスタグラムで再び紹介し、話題を集めた。
ファンからは「小顔で美脚の到達点すぎる」「さくたんお洒落」「可愛すぎる」「秋が待ち遠しいね〜」といった声が寄せられている。
※川崎桜の崎は正式には「たつさき」
引用：「川崎桜」インスタグラム（＠sakurakawasaki.official）