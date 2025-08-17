「東京駅行ったら絶対買うお菓子」お土産にもぴったりグランスタ東京で買える人気フィナンシェまとめ。

人気の東京土産や新しいグルメなど、おいしいものが集まるグランスタ東京。この記事では、ティータイムにもお土産にもぴったりな、グランスタ東京で買えるフィナンシェを3つ紹介します。

チーズの風味が香るフィナンシェやナッツが芳醇なフィナンシェなど個性豊かなお菓子が揃っています。

バターがじゅわーっと広がる幸せ...

●Brick bake bakers by Pâtisserie ease「フィナンシェ」（300円〜）

「Brick bake bakers by Pâtisserie ease（ブリック ベイク ベイカーズ バイ パティスリー イーズ）」は、日本橋兜町にある人気パティスリー「ease」の3号店。フィナンシェは店内のオーブンで焼き上げられ、出来たてならではのおいしさが楽しめます。

SNSでは「ここの焼き立て食べたら他のフィナンシェ食べられない」「こんなにおいしいフィナンシェ食べたの初めてでめちゃくちゃ感動した」「まぁーーーーーーじで美味しい美しい」と絶賛の声が続出。チョコレート、ラズベリーなどフレーバーが豊富なのも魅力です。

●THE DROS「フィナンシェ[ゴルゴンゾーラ＆ヘーゼル]」（5個入り 1296円）

チーズと木の実を使用した焼き菓子が人気の「THE DROS（ザ ドロス）」のフィナンシェは、濃厚なカマンベールと相性の良いレモンが使用されています。レモンの爽やかさが暑い夏にもぴったり。ゴルゴンゾーラ皮付きヘーゼルナッツを使用した「ゴルゴンゾーラ＆ヘーゼル」もおいしいですよ。

「さすが東京駅で売ってるお菓子なだけあってすごく美味しい」「東京駅行ったら絶対買うお菓子」「パッケージのデザインもおしゃれ」とSNSでも評判。エキゾチックな雰囲気のパッケージは高級感があり、お土産にも喜ばれます。

●COCORIS「フィナンシェ メープルマロン」（5個入り 1560円）

マロンのコクと華やかなメープルの香り、ヘーゼルナッツがアクセントになったしっとりおいしいフィナンシェ。コロンとした栗の形もとてもキュートです。これからの季節特においしく感じますよ。

SNSには「今まで買ったフィナンシェの中で1番好みにハマる」「このフィナンシェ知らない人は絶対メモしてください」「パッケージフェチに刺さるおしゃれさ」といった感想が。赤い箱に、リスヘアーの女の子が描かれたパッケージもかわいくておすすめです。

グランスタ東京では、リッチなおいしさのフィナンシェがいろいろ買えます。東京駅でしか買えない商品も多いので、自分用のお土産にもぴったりですよ。好みのフィナンシェを探してみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部