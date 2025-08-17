今日8月17日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」には、佐藤健、宮粼優、町田啓太、志尊淳が登場！配信ドラマ発のバンド・TENBLANKとして現実世界でもメジャーデビューを果たした4人。豪華すぎる顔ぶれに、森本慎太郎も思わず「今日は2時間SPですか？」。1時間では短すぎる!?

今回は、佐藤率いる豪華俳優陣がご褒美グルメを懸けてSixTONESと真剣勝負。動体視力ゲームで佐藤が大ピンチ！町田は変顔に!? ハチャメチャなSixTONESに巻き込まれ、TENBLANKの個性が大爆発！

◆「どうなってんの俺！」サイズ感対決で京本大我がクルクル大回転!?

最初のゲームは、番組名物「サイズの晩餐 チーム対抗戦SP」。身の回りにあるアレにコレは入るのか？入らないのか？を予想する新感覚の目利きゲーム。今回は、健・宮粼チーム（佐藤、宮粼、京本、田中樹）、町田チーム（町田、ジェシー、郄地優吾）、志尊チーム（志尊、松村北斗、森本）に分かれて予想対決！

志尊は「僕らのチームが一番、品がありそう」と両隣の松村と森本に笑顔を向けるが、メンバー全員「それはない！」と総ツッコミ！さらに松村の異変にみんなが気付き始め…。進行役の藤森慎吾（オリエンタルラジオ）も「こんな北斗くん見たことないよ！」一体何が？

そんな波乱の予感漂うチーム対抗戦。問題は全部で4問。正解すれば1問につき10ポイント獲得。1位になってご褒美の絶品ひつまぶしを食べられるのはどのチーム？

1問目は「障子の1マスにバスケットボールは通る？通らない？」。サイズ感の参考に、スタジオに障子が登場…と思いきや、用意されたのはバスケットゴールとボール。佐藤はうっかり「何の意味もない」と心の声を漏らしてしまい、スタジオは大笑い。予想そっちのけでシュート対決が始まると、志尊や町田がイケメンシュート！すると宮粼が突如破天荒すぎる行動に出て、SixTONESも「え!? 何やってんの!?」とびっくり仰天！

正解VTRには、日本人初のNBAプレーヤー・田臥勇太が登場。田臥のシュートは障子のマスを通るのか？「通れ通れ！」「通らないよ！」一同大興奮の結末は…!?

「ギャル曽根の口にビリヤードの球は入る？入らない？」では、大食い女王・ギャル曽根が再登場！前回のドアノブに続き、ビリヤードの球も丸のみしてしまうのか？予想する森本も「これすっごいやりたかったの！」とギャル曽根に負けず劣らずの大きな口で挑戦してみるが…。一方、ようやく自分を取り戻した松村はキス魔に豹変!? 町田チームは全員で変顔に！そのワケは？

最後はスタジオで「生サイズの晩餐」。京本がクルクル大回転！「どうなってんの俺!? 通ってるの!?」京本が絶体絶命に…？

◆「全部ダルマに見える」動体視力ゲームで佐藤健が大ピンチ!?

円陣の真ん中に落下したものが何かを当てる動体視力ゲーム「動体球児」にみんなで挑戦！

事前にTENBLANKの4人で過去VTRを見て予習したという志尊は「みんな話にならなかった。健に関しては『全部ダルマに見える』って」と暴露。意外にも動体視力に不安のある佐藤、果たして正解できるのか…？問題は全部で2問。全員そろって正解すればご褒美ラーメンをゲットできるが…。

藤森のヒント「もらったらうれしい物」の一言で、ゲームは予想外の大混乱に！松村は「うわぁぁぁ！」とスタジオを全力ダッシュ！町田は「あぁぁぁ！」と膝から崩れ落ちる!?

