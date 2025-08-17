東京ドームは周辺も大にぎわいだった。プリティ長嶋氏は、１７日から戦争遺構視察で台湾を訪問することもあって、試合のチケットは取らなかったという。それでも、居ても立ってもいられなくなった。

長嶋さんの豪快なスイングが描かれているレリーフを設置している球場正面の「長嶋ゲート」ですぐに写真が撮れるよう、ユニホームのズボンをはいて千葉県・市川市の自宅を出発。約３０分かけて、電車に乗り東京ドームへ駆けつけた。「正午過ぎに着きましたが、すごい人。写真撮影はできず、グッズも買えませんでした」。この日の最高気温は３３度だったため、スポーツバーに“避難”。かき氷を食べながら、中継でセレモニーを見守った。「王貞治さん、原辰徳さん、松井秀喜さん。みなさんお元気そうで良かった」。午後２時に試合が始まってから約１０分待ち、ようやく長嶋ゲートの前でひっそりと写真撮影した。

約３時間の滞在で大にぎわいの雰囲気は味わえた。「何よりもうれしかったのは、２０代くらいの女性が背番号『３』のレプリカユニホームを着ていたことです」。現役時代を知らない世代も一緒になって追悼している光景に胸が熱くなったという。「僕にとって長嶋さんは、いつまでも明るく元気なイメージなんです。悲しみにくれていると、長嶋さんが心配しそうなので。『おい、プリティ。そんな落ち込んでいてメシを食っていけるのか』と」と前を向いた。

試合中でも、長嶋ゲートや「ＦＯＲ３ＶＥＲ」のモニュメントの前は人であふれていた。新潟からバスで約５時間かけて来たという６０代の男性は「最近、阪神に分が悪いので来るか迷ったけど、追悼試合だったので来ました。（球場外の）写真をパシャパシャ撮りました」と充実の表情を浮かべた。

後楽園ホールビル２階にある中華料理店・後楽園飯店は、長嶋さんが考案したフカヒレの姿煮入り汁そば（４６００円）が名物。運営する東京ドームホテルの担当者は「早い時間から多くの人が列をつくっていました」と盛況ぶりを明かした。（水野 佑紀）