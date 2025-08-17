創部４１年目で初めて夏の甲子園に出場し、初勝利を挙げた聖隷クリストファーが１６日、大阪から浜松市内の同校に戻った。在校生と父母の出迎えを受け、同校グラウンド横の駐車場エリアで報告会が行われた。逢沢開生主将（３年）は「応援のおかげで１勝することができました。一番長く熱い夏になりました」とマイクを握り謝意を伝えた。

校長でもある上村敏正監督（６８）は「応援に心が震えました。力及ばず敗れました。ただ、聖隷全体が一つになれた」と感謝した。１５日の西日本短大付（福岡）戦では１―２で惜敗。試合後の宿舎ミーティングでは指揮官からナインへ「これからの行動が大事。甲子園に出場していい意味で変わったと言われるように」と伝えられた。ゲーム主将を務めた渋谷海友副主将（３年）は「経験を仲間に伝え、強くなってくれれば」と後輩たちに未来を託した。

秋季県大会で新チームの公式戦初戦（９月１３日）を迎える。甲子園２試合でいずれも完投したエース左腕・高部陸（２年）は「甲子園で戦えたことが自分の財産。次に生かして頑張りたい」と意気込んだ。

（伊藤 明日香）