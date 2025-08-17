作業中も涼しさキープ！現場・農作業・屋外イベントに最適！【山善】のファン付き作業ベストで猛暑の現場を快適に！Amazonで販売中！
作業中も涼しさキープ！【山善】のファン付き作業ベストで猛暑の現場を快適に！Amazonで販売中！
着るだけで涼しい、ファン付きウェア。風量は3段切り替え可能で、お好みの風量に調節可能。前後に風の通り道を配置しているので首元への風通しは抜群。紫外線カット率90％以上で、作業現場、ガーデニング、アウトドアなど様々なシーンで活躍。
前後、脇に風の通り道を配置しているので風通りが良く顔に風を送り、涼感がアップ。
ファンは座った時に背中に当たらない位置に配置しており、邪魔にならない。スイッチは前ポケットで操作可能。風量は3段切り替え可能で、お好みの風量に調節可能だ。
バッテリーやファンケーブル等を外して手洗い洗濯が可能。内側にメッシュポケットがあるので、冷感タオルや保冷剤を入れて涼しさアップ。
