長さ90センチ、直径20センチの竹筒に火薬を詰めて火花を噴射させる手筒花火が、佐賀市の花火大会で披露されました。この手筒花火に初めて挑む男性の姿を、FBSのカメラが追いました。

佐賀市大和町の景勝地、川上峡。この場所で9日、恒例の花火大会が開かれました。中でも目を引いたのは、まっすぐに伸びた火花が漆黒の夜空を照らす手筒花火です。



降り注ぐ火の粉の中、「揚げ手」と呼ばれる男たちは微動だにせず筒を構えます。年に一度の打ち上げにかける男たちの熱い想いを追いました。

花火大会の前日。手筒花火を担当する肥前大和手筒組のメンバーが、花火の台船の組み立てを行っていました。地域を盛り上げるため、地元の有志で結成し、2018年から手筒花火を披露しています。



■本職はトラック運転手・石橋龍介さん

「仲間とみんなでイチから準備して、またこれ（手筒花火）を上げて100年続ける。それが目標なので。」



愛知県豊橋市が発祥の地と言われ、400年以上の歴史を持つ手筒花火。愛知県内の各地で、毎年披露されています。



肥前大和手筒組は、豊橋市で手筒花火を学び、その技術を受け継ぎました。



■石橋さん

「こう持ってくる。この辺は1300度。」

Q.熱くはないのですか？

「熱くはないです。あとでやけどに気づく感じです。」

初めて「揚げ手」に挑戦

大和町で認定こども園の園長をしている吉田修さん（40）です。去年、花火の準備を手伝ったことをきっかけに、ことし初めて手筒花火の「揚げ手」に挑戦することになりました。



■川上こども園 園長・吉田修さん

「やっぱりこうやって自分も上げたいなという気持ちになって、今は日に日に気持ちが高まって。一生懸命している姿がかっこいいと（子どもたちが）思ってくれると思うので、そういう姿を見せられたらと思っています。」

花火大会の当日。雨が降りしきる中、最後の準備を行います。手筒花火の本場、愛知県豊橋市からベテランの「揚げ手」たちがやって来ました。本番の時間まで吉田さんたちを支えます。



■揚げ手

「熱いからといって、こうやるとかっこ悪い。だいたいこのくらいが一番かっこいい。」

■吉田さん

「ここからこのまま真っすぐ上に上げるイメージでいい？」

■揚げ手

「そうそうそう。そうすると、ちょうどいいくらいになる。」



初心者の吉田さんはアドバイスを受けた構えを何度も繰り返し、体に記憶させました。

100年続く伝統になるように

■吉田さん

「全集中。感謝と想いの気持ちを込めて打ち上げたいと思っています。」



吉田さんが、初めての手筒花火を披露しました。



■吉田さん

「いやー、興奮しました。（火の粉を）しっかり浴びもしましたし、逃げずに前向きにいく姿を意識してやったので、それを見て子どもたちが喜んでくれたり、憧れを持ってくれたり、今の子たちと一緒に上げるときが将来的にあれば自分もうれしいですし、どこかで伝わっていければなと思います。」



100年以上続く伝統になるように。降りしきる火花よりも熱い気持ちを胸に秘めた男たちは、町の未来を見つめていました。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年8月12日午後5時すぎ放送