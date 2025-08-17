26ÅÔÉÜ¸©¤Ë¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡×¡¡´ØÅìÃÏÊý¤Ç¤Ï9Æü¤Ö¤ê¡¡´ØÅì¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃÏ°è¤ËÈ¯É½
¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢´Ä¶¾Ê¤Èµ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢¤¤ç¤¦26¤ÎÅÔÉÜ¸©¤Ë¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡×¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ØÅìÃÏÊý¤ËÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº£·î8Æü°ÊÍè¡¢9Æü¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
´Ä¶¾Ê¤Èµ¤¾ÝÄ£¤Ï¤¤ç¤¦¡¢26¤ÎÅÔÉÜ¸©¤Ç¡Ö½ë¤µ»Ø¿ô¡×¤¬33°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¡¢Ç®Ãæ¾É¤Î´í¸±À¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¯¤Ê¤ë´í¸±¤Ê½ë¤µ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¸áÁ°5»þ¤´¤í¡¢¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ØÅìÃÏÊý¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃÏ°è¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤³¤Þ¤á¤Ë¿åÊ¬Êäµë¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ÉÇ®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¡¢Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢¢§Á°¶¶»Ô¤äºë¶Ì¸©·§Ã«»Ô¤Ç38¡î¢§ÅìµþÅÔ¿´¤Ç35¡î¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£