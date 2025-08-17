¡È³°¹ñ¿Í¡É¤ÈÀ¸¤¤ëÊÝ¼é²¦¹ñ¡¦·²ÇÏ¤ÇÊ¹¤¤¤¿»²À¯ÅÞ¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤Ø¤Î»×¤¤ ¼èºà¤Ç¸«¤¨¤¿¡È¶¦À¸¤Î¸½ºßÃÏ¡É
ºÇ¶á¡¢20ºÐÁ°¸å¤Î³ØÀ¸¡¢¿ô½½¿Í¤ÈÏÃ¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Öº£¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¸ý¤òÂ·¤¨¤Æ¡Ö¤³¤Î´Ö¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¼ã¤¤À¤Âå¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÀ¯¼£¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ¤Î¶õµ¤¤ò¡¢»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¡Ö¤É¤ÎÉôÊ¬¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö³°¹ñ¿Í¤ò½ä¤ëµÄÏÀ¡×¡ÖÇÓ³°¼çµÁ¡×¡Ö»²À¯ÅÞ¤ÎÌö¿Ê¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
Ê¬ÀÏ¤Ç¸«¤¨¤¿Ž¥Ž¥Ž¥ÊÝ¼é²¦¹ñ¡¦·²ÇÏ¤Çµ¯¤¤¿¡È°ÛÊÑ¡É
¤³¤Î²Æ¤Î»²µÄ±¡Áªµó¡£
Áªµó·ë²Ì¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¾¯¤·ÉÔ»×µÄ¤Ê¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë³¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡£
Á´¹ñÍ¿ô¤ÎÊÝ¼é²¦¹ñ¡¦·²ÇÏ¡£»²µÄ±¡¡¦·²ÇÏÁªµó¶è¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤¬Ä¹¤¯µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¡£
º£²ó¤â¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¶¿å¿¿¿Í¤µ¤ó¤¬ÅöÁª¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤Ã¤¿¤Î¤Ï»²À¯ÅÞ¤ÎÀÄÌÚ¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤¬¡¢Ìó2Ëü8000É¼º¹¤Ë¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»²À¯ÅÞ¤ÎÀÄÌÚ¤µ¤ó¤ÎÆÀÉ¼¿ô¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¶¿å¤µ¤ó¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¼«¼£ÂÎ¤¬Ê£¿ô¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ú°ËÀªºê»Ô¡Û¡ÚÂÀÅÄ»Ô¡Û¡ÚÁ°¶¶»Ô¡Û¡Ä¤³¤Î3¤Ä¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©Æâ¤Ç³°¹ñ¿Í¤Î½»Ì±¤¬Â¿¤¤¼«¼£ÂÎ¥È¥Ã¥×3¤À¡£¤¤¤º¤ì¤Î³¹¤â¤³¤³ºÇ¶á¡¢µÞÂ®¤Ë³°¹ñ¿Í¤Î¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ËÀªºê»Ô¤Ë¤Ï1Ëü7000¿Í¤Û¤É¤Î³°¹ñ¿Í¤¬Êë¤é¤¹¡£¤³¤ì¤Ï»ÔÌ±¤ÎÌó8¡ó¤ËÅö¤¿¤ë¡£¤³¤Î³¹¤Ë½»¤àÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¤Ï¡¢º£²¿¤ò»×¤¦¤Î¤«¡£¼èºà¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ø³°¹ñ¤Î¿Í¤À¡¢°¤¤¤³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤âŽ¥Ž¥Ž¥¡×
°ËÀªºê»ÔÆâ¡£
±Ñ¸ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¸ì¤ä¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¡¢¥¿¥¤¸ì¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¸À¸ì¤Î´ÇÈÄ¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
³¹¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê¤à¤È¡¢¥¤¥¹¥é¥à¶µ¤ÎÎéÇÒÆ²¡Ö¥â¥¹¥¯¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
20Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¤Ç¤¤¿¡Ö°ËÀªºê¥â¥¹¥¯¡×¡£
´ÉÍý¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¿Í¤ä¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¿Í¤¬Â¿¤¯Ë¬¤ì¡¢¶âÍËÆü¤ÎÎéÇÒ¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¤»þ¤Ç200¿Í¤Û¤É¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÎéÇÒ¤ËË¬¤ì¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤Æü¤Ï·úÊªÆâ¤Ë¿Í¤¬Æþ¤ê¤¤ì¤º¡¢Ï©¾å¤Ç¤ªµ§¤ê¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
°ËÀªºê¥â¥¹¥¯¤ËÄÌ¤¦¤Ò¤È¤ê¡¢¥ê¥º¥ï¥ó¡¦¥¦¥ë¡¦¥Ï¥Ã¥¯¤µ¤ó¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£28Ç¯Á°¤Ë¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤«¤éÍèÆü¤·¡¢º£¤Ï¥«¥ì¡¼Å¹¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ÄÒÊª¤ÎÀ½Â¤¤ä·úÀß¶È¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»Å»ö¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¿¥ê¥º¥ï¥ó¤µ¤ó¡£¤³¤Î¹ñ¤ËÆëÀ÷¤â¤¦¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ä´·½¬¤ËÉ¬»à¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¥µ¥é¡¼¥à¥«¥ì¡¼¡¡¥ê¥º¥ï¥ó¡¦¥¦¥ë¡¦¥Ï¥Ã¥¯¤µ¤ó
¡Ö8»þÈ¾¤«¤é»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤é8»þ20Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤À¤á¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤À¤«¤é¡£»Å»ö¤¬5»þ¤Ë½ª¤ï¤ë¤Ê¤é¡¢5»þ5Ê¬¤Þ¤Ç»Å»ö¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤À¤á¡×
¡Ö¡Ê³°¹ñ¿Í¤Î¼«Ê¬¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ËÆüËÜ¿Í¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Âç»ö¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Êø¤ì¤Á¤ã¤¦¤È»Å»ö¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°¤¤¿Í¤Ï·ù¤ï¤ì¤Á¤ã¤¦¤·¡Ä¡×
¡ÈÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡É¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¤É¤¦»×¤¦¤«¡©¤È¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡Ä
¥µ¥é¡¼¥à¥«¥ì¡¼¡¡¥ê¥º¥ï¥ó¡¦¥¦¥ë¡¦¥Ï¥Ã¥¯¤µ¤ó
¡Öselfish¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤À¤±¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¼þ¤ê¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤Ê¡×
¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÏÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤ÈÍ§Ã£¤ß¤¿¤¤¤Ë½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢ÌäÂê¤¬µ¯¤¤¿»þ¤â¤¹¤°¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¡Ø³°¹ñ¤Î¿Í¤«¤Ê¡¢²¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢°¤¤¤³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
ÆüËÜ¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ê¡¢ÆëÀ÷¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¼«Éé¤Î¤¢¤ë¥ê¥º¥ï¥ó¤µ¤ó¡£
¥µ¥é¡¼¥à¥«¥ì¡¼¡¡¥ê¥º¥ï¥ó¡¦¥¦¥ë¡¦¥Ï¥Ã¥¯¤µ¤ó
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×
Ê£»¨¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¤¤Æ¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡È¸ª¿È¤Î¶¹¤¤»×¤¤¡É ¡ØÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ù¤Ø¤Î¶¦´¶
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢°ËÀªºê¤òÀ¸³è¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
30Âå½÷À¡Ê°ËÀªºê»ÔÌ±¡Ë
¡Ö¤ä¤Ï¤ê³§¤µ¤ó¡¢¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤ÍŽ¥Ž¥Ž¥³°¹ñ¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£º£¤Þ¤ÇÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³°¹ñ¿Í¤È¤Ï°ã¤¦¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡£¤Ê¤ó¤«ÆüËÜ¸ì¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
³Î¤«¤Ë¡¢À¼¤ò¤«¤±¤¿³°¹ñ¿Í¤«¤é¡Ö»ä¤¢¤ó¤Þ¤êÆüËÜ¸ì¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÆüËÜ¸ì¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¡¹¤¢¤Ã¤¿¡£
10ÂåÃËÀ2¿ÍÁÈ¡Ê°ËÀªºê»ÔÌ±¡Ë
¡Ö³°¹ñ¿Í¤¬Â¿¤¤ÃÏ°è¤À¤«¤é¤³¤½¡¢³°¹ñ¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÉÔËþ¤ÏÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡Ä¤Ç¡¢³°¹ñ¿Í¤¬Â¿¤¤ÃÏ°è¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢°ìÁØ¡ÈÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡É¤Î»²À¯ÅÞ¤òÁª¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤¿·ëÂ«¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×
ÎÙÄ®¤«¤é°ËÀªºê»Ô¤ËÄÌ¶Ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤Ë¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡½¡½°ËÀªºê¤Ç¤Ï¡ÈÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡É¤Ï¶Á¤¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
30ÂåÃËÀ¡Ê¤ß¤É¤ê»Ôºß½»¡¦»Å»ö¤Ç°ËÀªºê»Ô¤Ø¡Ë
¡Ö»ä¤Ï¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÀµ¤·¤¤¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£Â¾¤ÎÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤è¤ê¤â¡ÈÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡É¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½»²À¯ÅÞ¤¬¶¯¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡×
³°¹ñ¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¸ª¿È¤Î¶¹¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡¢¤ÈÏÃ¤¹¡£
30ÂåÃËÀ¡Ê¤ß¤É¤ê»Ôºß½»¡¦»Å»ö¤Ç°ËÀªºê»Ô¤Ø¡Ë
¡Ö¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢»ä¤¬1¿Í¤Ç³°¹ñ¿Í¤ÎÊý¤¬ÂçÀª¤À¤È¡¢¤É¤ó¤Á¤ã¤óÁû¤®¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤³¤Ã¤Á¤ÏÊÌ¤Ë°¤¤¤³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬µÕ¤Ë¸ª¤¹¤Ü¤á¤Ê¤¬¤é¡Ø¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¤è¤±¤¿¤ê¤È¤«¡£³°¹ñ¿Í¤ÎÊý¤ÎÈæ½Å¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¤È
¡È¶¿¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ï¶¿¤Ë½¾¤¨¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÊø¤ì¤Æ¤¤Æ³°¹ñ¿Í¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¥á¥¤¥ó¤ÎÄí¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢¡ÈÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡É¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
³°¹ñ¿Í¤ÎÆ±Î½¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤Ë¤â½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£
ÃËÀ2¿Í¡Ê¹âºê»ÔÌ±¤ÈÁ°¶¶»ÔÌ±¡Ë
¡ÖÆ±¤¸²ñ¼Ò¤Ë¥«¥¿¥«¥Ê¤ÎÌ¾Á°¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÀÍÕ°¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÏ«Æ¯ÎÏ¤È¤¤¤¦°·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï²ñ¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
³°¹ñÀÒ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î´Ö¤ÇÆÈ¼«¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê´Ø¤ï¤ê¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤½¤¦¡£
ÃËÀ2¿Í¡Ê¹âºê»ÔÌ±¤ÈÁ°¶¶»ÔÌ±¡Ë
¡Ö³°¹ñÀÒ¤Î¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤À¤±¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÏÀµÄ¾¡¢¡Ø¶¦À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ç§¼±¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¡ÈÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤¢¤¢¤½¤¦¤À¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤éÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤â¸«¤¨¤¿¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ê¸²½¤Î°ã¤¤¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¡×
¾®³Ø¹»¥¯¥é¥¹¤Î3Ê¬¤Î1³°¹ñ¿Í¡Ö¤ß¤ó¤Ê°ì½ï¡×
µÕ¤Ë¡¢³°¹ñ¿Í¤È¤Î¡È¶¦À¸¡É¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¡£
¸©Æâ¤Î¹â¹»¤ËÄÌ¤¦½÷»Ò¹â¹»À¸¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¤ä¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í¤ÎÆ±µéÀ¸¤¬Â¿¤¯¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
½÷»Ò¹â¹»À¸¡Ê16¡¦°ËÀªºê»ÔÌ±¡Ë
¡Ö³°¹ñ¿Í¤Ï¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ê¿Í¤¬Â¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤±¤Ã¤³¤¦³Ú¤·¤¤¡×
¡Ö³°¹ñ¿Í¤À¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê°ì½ï¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¾®³Ø¹»¤«¤é¡¢³°¹ñ¿Í¤¬¥¯¥é¥¹¤Î3Ê¬¤Î1¤¯¤é¤¤¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢Â¿Ê¬´Ä¶¤Ç´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
Á¬Åò¤Ç³°¹ñ¿Í¤ËÀÜ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦60Âå¤Î½÷À¤Ï¡¢¤¢¤ëÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
60Âå½÷À¡Ê°ËÀªºê»ÔÌ±¡Ë
¡Ö¤è¤¯É÷Ï¤¤ä¥µ¥¦¥Ê¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³°¹ñ¤ÎÊý¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¯¤Æ¡£Á°¤Ï¤â¤¦¹¥¤¾¡¼ê¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤¬¡¢ÃÊ¡¹µ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¾ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢Æþ¤êÊý¤â¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤È°ã¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö³°¹ñ¿Í¤âÁá¤¯ÆüËÜ¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¤¿¤¤¡¢ÆüËÜ¿Í¤â³°¹ñ¿Í¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤è¤¦¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤¬¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯½Ð¤Æ¤¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£¤³¤ì¤À¤±³°¹ñ¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·¹¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
°ËÀªºê»Ô¤Ç·úÀß¶È¤ò±Ä¤àÃËÀ¤Ï¡¢7¡Á8Ç¯Á°¤«¤é¡¢³°¹ñ¿Í¤ò½¾¶È°÷¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
º£¤Ï¡¢É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤À¤ÈÏÃ¤¹¡£
50ÂåÃËÀ¡Ê°ËÀªºê»Ô¤Ç·úÀß¶È±Ä¤à/ÂÀÅÄ»ÔÌ±¡Ë
¡Ö·úÀß¶È¤Ë±þÊç¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Íè¤Æ¤â»Å»ö¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¡£¤â¤¦²¿½½Ç¯¤âÁ°¤«¤é¡×
¡Ö³°¹ñ¿Í¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
²ÈÂ²¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ö³°¹ñ¿Í¡×¤È¡ÖÆüËÜ¿Í¡×¡©
¥Ö¥é¥¸¥ë¿©ÉÊ¤ò°·¤¦Âç·¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÆÃ»ºÉÊ¡¦¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÎÁÍý¤Ç¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ëÆ¦¤Ê¤É¤¬Å¹Æâ¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼TAKARA¡¡¥ë¥¤¡¼¥¶¤µ¤ó
¡ÖµíÆù¡£¥¹¥Æ¡¼¥¤Ë¤·¤¿¤ê¡Ä¡£¤³¤ì¤Ï¥¤¥Á¥Ü¡£³°¹ñ¿Í¤Ë¤¹¤´¤¯¿Íµ¤¡ª¡×
Å¹Ä¹¤Î¥ë¥¤¡¼¥¶¤µ¤ó¤Ï¡¢18ºÐ¤Î»þ¡¢½é¤á¤Æ¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤éÍèÆü¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÆüËÜ¤È¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò¹Ô¤Íè¤·¡¢¤Î¤Ù30Ç¯¡¢ÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼TAKARA¡¡¥ë¥¤¡¼¥¶¤µ¤ó
¡Ö¸ÀÍÕ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³°¹ñ¿Í¤À¤«¤é¥À¥á¤À¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¼«Ê¬¤â¾¯¤·¤ÏÃý¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉŽ¥Ž¥Ž¥¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ä¤·¤¤¡×
¥ë¥¤¡¼¥¶¤µ¤ó¤Î¹ñÀÒ¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¡£
¥ë¥¤¡¼¥¶¤µ¤ó¤Î32ºÐ¤È29ºÐ¤Ë¤Ê¤ë2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Î¹ñÀÒ¤ÏÆüËÜ¡£¤Ä¤Þ¤êÆüËÜ¿Í¤À¡£ÆüËÜ¤Ç°é¤Ã¤¿2¿Í¤¬ÏÃ¤»¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¸ì¤À¤±¡£²ÈÂ²¤Î²ñÏÃ¤ÏÆüËÜ¸ì¤À¡£
ÆüËÜ¿Í¤Î»Ò¤É¤â2¿Í¤ò»ý¤Ä¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¤Î¥ë¥¤¡¼¥¶¤µ¤ó¤ËºÇ¸å¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡½¡½¡ÈÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡É¤ÏÀµ¤·¤¤¤È»×¤¦¤«¡©
¥¹¡¼¥Ñ¡¼TAKARA¡¡¥ë¥¤¡¼¥¶¤µ¤ó
¡Ö¤¤¤ä¡Á¡¢¤½¤ì¤Ï°ã¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£³°¹ñ¤ÎÊý¤â°ã¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÊý¤â°ã¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¡£¤³¤Î2¤Ä¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤³¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÎÉ¤¤ÆüËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È»×¤¦¡×
ÆüËÜ¿Í¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¥ë¥¤¡¼¥¶¤µ¤ó¤Î²ÈÂ²¤Ï¡¢¡È³°¹ñ¿Í²ÈÂ²¡É¤Ê¤Î¤«¡©¡ÈÆüËÜ¿Í²ÈÂ²¡É¤Ê¤Î¤«¡©¤½¤·¤Æ¡¢¡È³°¹ñ¿Í²ÈÂ²/ÆüËÜ¿Í²ÈÂ²¡É¡¢¤È¡¢¹ñÀÒ¤Ç¥«¥Æ¥´¥é¥¤¥º¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¤³¤Î³¹¤Ë¡¢¡È³°¹ñ¿Í/ÆüËÜ¿Í¡É¤È¡¢¹ñÀÒ¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Ï³ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤Þ¤À²¿¤«Åú¤¨¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£¸å¤â¡È¶¦¤ËÀ¸¤¤ë³¹¡É¤ÎÀ¼¤ò¼èºà¤·¤¿¤¤¡£
