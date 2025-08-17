インフィニティ「斬新なQX80」世界初公開！ 存在感すごい！ トラック＆テレインの2コンセプト同時に!? 異なる世界観の巨大SUV、米国で披露

インフィニティ、QX80をベースとした2つのコンセプトカーを公開

2025年8月15日にインフィニティは、米国モントレー・カーウィーク期間中に開催された「ザ・クエール」において、新型「QX80」をベースとした2つのコンセプトカー「QX80 Track Spec」と「QX80 Terrain Spec」を発表しました。

これらのコンセプトカーは、同ブランドのフラッグシップSUVである全新QX80の幅広い可能性を探求する試みとして開発されました。

Track Specは究極のストリートパフォーマンスSUVを目指し、Terrain Specはオーバーランド愛好家向けの高い走破性を追求したモデルとなっています。

日産デザインアメリカのデイビッド・ウッドハウス副社長は次のように話しています。

「これらのQX80コンセプトで、インフィニティデザインの表現力を最大限に解き放ちたかった。

QX80 Track SpecとQX80 Terrain Specは、私たちの南カリフォルニアのデザインスタジオ周辺の多様な景観からインスピレーションを得ました。

これらのクルマは、強さとエレガンスの2つの異なる表現を探求しており、美しく、有能で、大胆なものの境界を押し広げる点で、紛れもなくインフィニティらしいものです」

QX80 Track Specは、独特のロッカーパネル、フロントスプリッター、フェンダーベント、フロントエアインテークによって、そのパフォーマンスフォーカスを示しています。

初代QX80 SPORTグレードのアグレッシブなグリルを採用し、4本出しエグゾーストとリアディフューザーが、ボンネット下の圧倒的なパワーを表現。

仕上げには、マットメタリックブラックブルーのビニールラップと24インチホイールが採用され、フェンダーフレアと組み合わされることで、より幅広く攻撃的なスタンスを実現しています。

またQX80 Track Specは真のハイパフォーマンスマシンに変貌を遂げています。

ツインターボ3.5L V6エンジンは、新しいターボチャージャーシステムとエグゾーストを特徴とし、650hp以上、750lb-ft以上のトルクを発生。これは同ブランド史上最高出力を記録しています。

一方、QX80 Terrain Specは、豪華な体験のために今日のオーバーランドファッションを解釈しています。

高められた車高、オールテレインタイヤを装着したオフロードホイール、耐久性のあるフェンダーにより、QX80 Terrain Specは最も美しい景色を見に行くことができ、そして無事に帰還することができます。

リムライザー、ルーフトップマウントライトバー、ポップアップテント、さらに保護のための下部フロントおよびリアに耐久性のある保護カバーを装備し、アドベンチャー向けに準備されています。

また「インビジブルフードビュー」を搭載し、クルマの真下にあるもののイメージを車内ディスプレイに投影し、岩、溝、その他の危険を回避するのを助けます。

※ ※ ※

今回、モントレー・カーウィークでは2台のQX80にくわえて、スポーツバックSUVコンセプトとなる「QX65 Monograph」も初公開しています。