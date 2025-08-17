京都が首位再浮上！決勝弾のR・エリアスが真っ先にサポーターの下へ駆け寄った理由「素晴らしい生活も仕事もできているなかで…」
［J１第26節］京都 １−０ 東京V／８月16日／サンガスタジアム by KYOCERA
京都サンガF.C.は８月16日、J１第26節で東京ヴェルディとホームで対戦し、１−０で勝利した。
暫定ながらチームが首位に返り咲いた一戦で、決勝弾を決めたのがエースのラファエル・エリアスだ。
スコアレスで迎えた66分、左サイドから原大智が上げたクロスを、平戸太貴がフリック。そのボールをペナルティエリア中央にいたR・エリアスが上手くトラップし、左足でゴールネットを揺らした。
「怪我もあってホームでしばらく点が取れていなかったので、取れたことを嬉しく思います。勝って首位になりましたけど、何よりも勝ったことが一番重要です」
ゴールを決めたR・エリアスは、真っ先にサポーターの下へ駆け寄った。その理由を次のように明かす。
「自分も家族も、京都の環境やすべてのことを好きで、愛していて、素晴らしい生活も仕事もできています。そういうなかでサポーターの姿を見たら、自分がゴールを取って、あそこに行きたいなと思うし、今日も多くのサポーターが入っている景色を見たので、みんなと喜びを分かち合えたんじゃないかなと」
前節の名古屋グランパス戦に続き、２試合連続得点をマークしたR・エリアスは、これで二桁の大台に。昨季は途中加入ながら11ゴールだったブラジル人ストライカーは、今季の数字をどこまで伸ばすのか、非常に楽しみだ。
取材・文●金子徹（サッカーダイジェスト編集部）
【動画】R・エリアスの決勝弾！
