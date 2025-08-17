まさに神業、浦和の絶対的守護神が右足一本で決定機を阻止。本人が明かす“ビッグセーブの真相”
2025年８月16日、浦和レッズが名古屋グランパスを２−１で撃破。ホームでのこの勝利の立役者のひとりが、絶対的守護神の西川周作だ。
１−０で迎えた26分にキャスパー・ユンカーとのボールの競り合いを制すと、終盤の83分には名古屋の決定的なシュートを２本連続セーブ。なかでも素晴らしかったのは、木村勇大の真正面からの一撃を右足一本で止めた神業だ。このビッグセーブについて本人は以下のように解説してくれた。
「木村選手が進入してきたときに、彼の足もとにボールがあったんですけど、そこで僕なりに平行に動かなかったことが、あのセーブにつながったと。斜め前にステップを踏めたことでコースが上手く切れたな、というのが分析しての結果だと思います」
２−１と一点差だからこそ「攻撃的な守備が不可欠」という西川は、木村との１対１の場面で「相手からしたら（僕が）一歩、二歩前に出るだけで角度が消える」との考えから詰め寄った。その結果「コースが上手く切れた」わけだ。
このビッグセーブは経験の成せる業だったのか。その質問に対し、西川は「最近になってようやく経験は大事だなと思うようになりました」と回答した。
「若い時は『経験って何？』と思っていましたが、経験があればあるほど落ち着きにつながりますし、パフォーマンスも安定します」
さすがはJ１通算649試合出場の守護神。その言葉には確かな説得力があった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”
１−０で迎えた26分にキャスパー・ユンカーとのボールの競り合いを制すと、終盤の83分には名古屋の決定的なシュートを２本連続セーブ。なかでも素晴らしかったのは、木村勇大の真正面からの一撃を右足一本で止めた神業だ。このビッグセーブについて本人は以下のように解説してくれた。
２−１と一点差だからこそ「攻撃的な守備が不可欠」という西川は、木村との１対１の場面で「相手からしたら（僕が）一歩、二歩前に出るだけで角度が消える」との考えから詰め寄った。その結果「コースが上手く切れた」わけだ。
このビッグセーブは経験の成せる業だったのか。その質問に対し、西川は「最近になってようやく経験は大事だなと思うようになりました」と回答した。
「若い時は『経験って何？』と思っていましたが、経験があればあるほど落ち着きにつながりますし、パフォーマンスも安定します」
さすがはJ１通算649試合出場の守護神。その言葉には確かな説得力があった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”