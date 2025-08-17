佐藤健率いる劇中バンド・TENBLANK、バラエティー初登場 SixTONESと真剣勝負【Golden SixTONES】
【モデルプレス＝2025/08/17】佐藤健・宮崎優（※「崎」は正式には「たつさき」）・町田啓太・志尊淳が、配信ドラマ発のバンド・TENBLANKとして、8月17日放送のSixTONESの冠番組「Golden SixTONES」（日本テレビ系／毎週日曜21時〜）に出演。バラエティー初登場となる。
【写真】佐藤健、共演女優とびしょ濡れで相合傘
TENBLANKとして現実世界でもメジャーデビューを果たした4人がバラエティー初登場。豪華な顔ぶれに、森本慎太郎も思わず「今日は2時間SPですか？」とコメント。佐藤率いる俳優陣がご褒美グルメを懸けてSixTONESと真剣勝負。動体視力ゲームで佐藤がピンチ。町田は変顔に？ハチャメチャなSixTONESに巻き込まれ、TENBLANKの個性が爆発する。
最初のゲームは、番組名物『サイズの晩餐 チーム対抗戦SP』。身の回りにあるアレにコレは入るのか？入らないのか？を予想する新感覚の目利きゲーム。今回は、健・宮崎チーム（佐藤、宮粼、京本大我、田中樹）、町田チーム（町田、ジェシー、高地優吾※「高」は正式には「はしごだか」）、志尊チーム（志尊、松村北斗、森本）に分かれて予想対決。志尊は「僕らのチームが1番、品がありそう」と両隣の松村と森本に笑顔を向けるが、メンバー全員「それはない！」と総ツッコミ。さらに松村の異変にみんなが気付き始め…。進行役の藤森慎吾（オリエンタルラジオ）も「こんな北斗くん見たことないよ！」と話す。
そんな波乱の予感漂うチーム対抗戦。問題は全部で4問。正解すれば1問につき10ポイント獲得。1位になってご褒美の絶品ひつまぶしを食べられるのはどのチームか。
1問目は『障子の1マスにバスケットボールは通る？取らない？』。サイズ感の参考に、スタジオに障子が登場…と思いきや、用意されたのはバスケットゴールとボール。佐藤はうっかり「何の意味もない」と心の声を漏らしてしまい、スタジオは笑う。予想そっちのけでシュート対決が始まると、志尊や町田がイケメンシュート。すると宮粼が突如破天荒すぎる行動に出て、SixTONESも「え！？何やってんの！？」と仰天。正解VTRには、日本人初のNBAプレーヤー・田臥勇太選手が登場。田臥選出のシュートは障子のマスを通るのか。
さらに、『ギャル曽根の口にビリヤードの球は入る？入らない？』では、大食い女王・ギャル曽根が再登場。前回のドアノブに続き、ビリヤードの球も丸のみしてしまうのか？予想する森本も「これすっごいやりたかったの！」とギャル曽根に負けず劣らずの大きな口で挑戦してみるが…。一方、ようやく自分を取り戻した松村はキス魔に豹変？町田チームは全員で変顔に。そのワケとは。最後はスタジオで『生サイズの晩餐』。京本がクルクル回転。「どうなってんの俺！？通ってるの！？」と京本が絶体絶命に。
円陣の真ん中に落下したものが何かを当てる動体視力ゲーム『動体球児』にみんなで挑戦。事前にTENBLANKの4人で過去VTRを見て予習したという志尊は「みんな話にならなかった。健に関しては『全部ダルマに見える』って」と暴露。意外にも動体視力に不安のある佐藤、果たして正解できるのか…？問題は全部で2問。全員そろって正解すればご褒美ラーメンをゲットできるが…。
藤森のヒント「もらったらうれしい物」の一言で、ゲームは予想外の混乱に。松村は「うわぁぁぁ！」とスタジオを全力ダッシュ！町田は「あぁぁぁ！」と膝から崩れ落ちる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】佐藤健、共演女優とびしょ濡れで相合傘
◆TENBLANK、バラエティー初登場
TENBLANKとして現実世界でもメジャーデビューを果たした4人がバラエティー初登場。豪華な顔ぶれに、森本慎太郎も思わず「今日は2時間SPですか？」とコメント。佐藤率いる俳優陣がご褒美グルメを懸けてSixTONESと真剣勝負。動体視力ゲームで佐藤がピンチ。町田は変顔に？ハチャメチャなSixTONESに巻き込まれ、TENBLANKの個性が爆発する。
◆京本大我、サイズ感対決で回転
最初のゲームは、番組名物『サイズの晩餐 チーム対抗戦SP』。身の回りにあるアレにコレは入るのか？入らないのか？を予想する新感覚の目利きゲーム。今回は、健・宮崎チーム（佐藤、宮粼、京本大我、田中樹）、町田チーム（町田、ジェシー、高地優吾※「高」は正式には「はしごだか」）、志尊チーム（志尊、松村北斗、森本）に分かれて予想対決。志尊は「僕らのチームが1番、品がありそう」と両隣の松村と森本に笑顔を向けるが、メンバー全員「それはない！」と総ツッコミ。さらに松村の異変にみんなが気付き始め…。進行役の藤森慎吾（オリエンタルラジオ）も「こんな北斗くん見たことないよ！」と話す。
そんな波乱の予感漂うチーム対抗戦。問題は全部で4問。正解すれば1問につき10ポイント獲得。1位になってご褒美の絶品ひつまぶしを食べられるのはどのチームか。
1問目は『障子の1マスにバスケットボールは通る？取らない？』。サイズ感の参考に、スタジオに障子が登場…と思いきや、用意されたのはバスケットゴールとボール。佐藤はうっかり「何の意味もない」と心の声を漏らしてしまい、スタジオは笑う。予想そっちのけでシュート対決が始まると、志尊や町田がイケメンシュート。すると宮粼が突如破天荒すぎる行動に出て、SixTONESも「え！？何やってんの！？」と仰天。正解VTRには、日本人初のNBAプレーヤー・田臥勇太選手が登場。田臥選出のシュートは障子のマスを通るのか。
さらに、『ギャル曽根の口にビリヤードの球は入る？入らない？』では、大食い女王・ギャル曽根が再登場。前回のドアノブに続き、ビリヤードの球も丸のみしてしまうのか？予想する森本も「これすっごいやりたかったの！」とギャル曽根に負けず劣らずの大きな口で挑戦してみるが…。一方、ようやく自分を取り戻した松村はキス魔に豹変？町田チームは全員で変顔に。そのワケとは。最後はスタジオで『生サイズの晩餐』。京本がクルクル回転。「どうなってんの俺！？通ってるの！？」と京本が絶体絶命に。
◆佐藤健、動体視力ゲームでピンチ
円陣の真ん中に落下したものが何かを当てる動体視力ゲーム『動体球児』にみんなで挑戦。事前にTENBLANKの4人で過去VTRを見て予習したという志尊は「みんな話にならなかった。健に関しては『全部ダルマに見える』って」と暴露。意外にも動体視力に不安のある佐藤、果たして正解できるのか…？問題は全部で2問。全員そろって正解すればご褒美ラーメンをゲットできるが…。
藤森のヒント「もらったらうれしい物」の一言で、ゲームは予想外の混乱に。松村は「うわぁぁぁ！」とスタジオを全力ダッシュ！町田は「あぁぁぁ！」と膝から崩れ落ちる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】