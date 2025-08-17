

近隣住民とライブ客に価値を提供する「有明ガーデン」（筆者撮影）

【写真アリ】タワマン、四季劇場、東京ガーデンシアター、青空…すっかり魅力的になった「有明」の現在

お台場と豊洲の間で鳴りを潜めていた有明。今では、住む人も訪れる人も増加した――。

さまざまな街にある商業施設を、「どのようにして街を変えたか」という観点からレポートする本連載。今回は「有明」周辺を歩く。

湾岸の中で埋もれていた有明

前編では、「有明ガーデン」によって近隣住民の暮らしは便利になり、さらに遠方からのライブ客も食や滞在、推し活を楽しんでいると紹介した。なぜ、有明にこのような施設が開発されたのか。有明の街の歴史を遡っていこう。

東京湾岸に位置する有明は、埋め立て地。1930年から埋め立てが始まった。

1995年に、東京臨海新交通臨海線、通称ゆりかもめが開通。1996年には、国内最大の国際展示場「東京ビッグサイト」が誕生した。

「東京ビッグサイト」はあるものの、プライベートで有明に行く機会は少なく、あまり馴染みのない街であったと思う。

有明の隣にあるお台場は、1996年オープンの「デックス東京ビーチ」をはじめ、商業施設開発が続いた。東京のひとつのアイコンになっているフジテレビ本社もある。



お台場の中でも古参の「デックス東京ビーチ」（筆者撮影）



レインボーブリッジとお台場（筆者撮影）

お台場は、観光客や買い物客であふれている。「有明ガーデン」へ行ったあと、「ダイバーシティ東京 プラザ」を訪れたが、平日でもかなりにぎわっていた。一瞬、自分が海外に来たのではと錯覚するほど、外国人観光客も多い。



「ダイバーシティ東京 プラザ」は観光客と買い物客でにぎわう（筆者撮影）

さらに反対隣の豊洲は、以前の記事で紹介したように、2006年の「ららぽーと豊洲」オープンを皮切りにタワマンが建設された。今ではすっかり、ファミリーの街として定着した。



豊洲の街を変えた「ららぽーと豊洲」（筆者撮影）

有明は、そんなお台場と豊洲の間で影を潜めていた。「江東区の世帯と人口（住民基本台帳による）」によると、有明の人口は2009年4月に1000人を超えたが、このときすでに豊洲には9809人が住んでいた。

人口が増える有明の開発者に住友不動産が抜擢

2010年、公募によって住友不動産が一画を開発することに決まる。

湾岸の中で一歩後れを取っていた有明にもマンションが開発され、徐々に人口を増やしていく。2011年には人口が約4300人にまで増え、小中学校が開校した。



「有明ガーデン」の隣にある有明小学校・中学校（筆者撮影）

住友不動産は当初、マンション中心の開発を想定していた。だが、2013年に東京オリンピックの招致が決まり、有明に競技施設が建設されることを受け、大型商業施設を含めた複合開発に踏み切ったという。

2016年4月、住友不動産の計画は、臨海副都心のMICE・国際観光の拠点を強化する事業として、国家戦略特区に認定された。

有明では、公共施設や交通インフラの整備が進んだ。2019年に住友不動産が発表したニュースリリースを見ると、2020年以降、有明は湾岸エリアの中で最も人口が増えると見込まれている。

しかし、生活利便施設が不足していた。

このMICE・国際観光拠点としての役割と、近隣住民の生活利便性、どちらも満たすべく開発されたのが「有明ガーデン」である。「充実の生活利便」と「快適な滞在利便」を提供する拠点を目指して、大型商業施設、シアター、劇場、温浴施設とホテル、タワーマンションの建設が計画された。

有明は求心力を増している

「有明ガーデン」オープン予定時期にコロナが猛威を振るい、緊急事態宣言発令を踏まえて開業が延期され、厳しい門出となった。

それでも、2020年6月17日に「有明ガーデン」や「東京ガーデンシアター」が開業。2020年8月1日にはホテルや広場も開業し、晴れて街区のグランドオープンを迎えた。



2020年6月にオープンした商業施設「有明ガーデン」（筆者撮影）

その後、有明には次々と各施設が開業している。



「有明ガーデン」周辺地図（出典：2020年の住友不動産ニュースリリース）

2020年6月11日には、徒歩約5分の場所に、世界最大級の屋内型ミニチュア・テーマパーク「SMALL WORLDS TOKYO」がオープン。



「SMALL WORLDS TOKYO」2024年9月に訪問。ミニチュア好きにはたまらないスポット（筆者撮影）

2022年8月20日には、東京オリンピックでの利用を目的に建設された「有明アリーナ」がエンタメ施設として開業した。



東京オリンピックで利用された「有明アリーナ」。「有明ガーデン」からも徒歩圏内（筆者撮影）

さらに2023年5月18日、東京オリンピックの競技場が、大型展示場「有明GYM-EX」として生まれ変わった。



競技場から生まれ変わった「有明GYM-EX」（筆者撮影）

有明は遠方からの求心力を増している。

株式会社東京ビッグサイトが運営するWebメディア「ARIAKE TOKYO」によると、年間のエリア来訪者は、1400万人にのぼる。2025年6月1日時点の人口は、2020年6月1日対比で、隣接する豊洲エリアが107.4%なのに対し、有明エリアは124.8%。周辺エリアに負けじと、有明の街は成長している。

住友不動産初の大型商業施設は成長し続けている

マンションやオフィス開発を主とする住友不動産グループにとって、「有明ガーデン」は初めての大型商業施設である。

商業施設は、テナントと5〜6年程度の定期建物賃貸借契約を結び、契約満了のタイミングで店舗を入れ替えてリニューアルするのがひとつのセオリーだ。

「有明ガーデン」は開業5周年を迎えたばかりだが、すでにオープン当初からかなりテナントが変わっている。フロアマップを見比べると、60以上の店舗が入れ替わっている。

ファッションや高感度な店舗が減り、サービスや飲食、日常利用向けの店舗が増えている傾向だ。

たとえば、「リーバイス」と「アーバンリサーチ」があった区画は「ロフト」になり、「北野エース」があった区画には、「はま寿司」がオープン予定。「スポーツオーソリティ」と「スーツコレクト」は、「コジマ×ビックカメラ」「西松屋」に変わっている。

住友不動産グループが手探りで、近隣に住む子連れファミリーの日常利用とライブ客のニーズに対応しようとして変化してきた軌跡がうかがえる。



2020年の「有明ガーデンパーク」（筆者撮影）



2025年8月の「有明ガーデンパーク」。夏ということもあるのだろうが、以前よりも木々が育っている気がした（筆者撮影）

街の人のことを考えた発展に期待

「有明ガーデン」は、お台場と豊洲の間で影を潜めていた有明を、人が住み、訪れる街に変えた。近隣住民やライブ客のニーズに対応すべく、変化してきた。

しかし、依然として、土日の渋滞や店舗動線のわかりにくさといった課題も指摘されている。

「有明ガーデン」に次いで、「羽田エアポートガーデン」をオープンさせるなど、商業施設事業の裾野を広げている住友不動産グループ。

これからも有明に住む人、訪れる人のことを考えて「有明ガーデン」を変化させ、課題を解決し、有明の街をますます盛り上げることに期待を寄せたい。

【前編】お台場と豊洲に埋もれていた｢有明｣人が集まる訳 では、かつては地味だった街・有明に今では人が集まっている理由について、ショッピングセンター偏愛家の坪川うたさんが詳細に解説している。



（坪川 うた ： ライター・ショッピングセンター偏愛家）