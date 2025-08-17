¥×¥ì¥ß¥¢£²µ¨Ï¢Â³³«Ëë¥´¡¼¥ë¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡ÄÀèÈ¯¤Î»°ãø·°¤ËÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¸·¤·¤¤É¾²Á¡ÖÀÅ¤«¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡×¡ÖÆÀÅÀ¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¸½ÃÏ£¸·î16Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÂè£±Àá¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½MF¤Î»°ãø·°¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥Õ¥ë¥¢¥à¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¯¤â¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï½ù¡¹¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤Ã¤Æ¥²¡¼¥à¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¥´¡¼¥ë¤ÏÃ¥¤¨¤º¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤ë¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï55Ê¬¤ËÀèÀ©¡£¥¸¥ç¥ë¥¸¥Ë¥ª¡¦¥ê¥å¥Æ¡¼¥ë¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿PK¤ò¥Þ¥Ã¥È¡¦¥ª¥é¥¤¥ê¡¼¤¬¤¤Ã¤Á¤ê¤È·è¤á¤¿¡£¤·¤«¤·90¡Ü£¶Ê¬¤Ë¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤ÎÈïÃÆ¡££±¡Ý£±¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤Æ¡¢ÇòÀ±È¯¿Ê¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÀï¤Ë£´¡Ý£²¡Ý£³¡Ý£±¤Îº¸¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿»°ãø¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤ë¡£28Ê¬¤Ë¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢±¦¤«¤é¤Î¥ª¥é¥¤¥ê¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤¬ÏÈ¤òÂª¤¨¤é¤ì¤º¡£¸åÈ¾¤Ë¤Ï65Ê¬¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤Æ·èÄêµ¡¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤À¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥óÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSussex World¡Ù¤¬¥Õ¥ë¥¢¥àÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤òºÎÅÀ¡£83Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿»°ãø¤Ë¤Ï¡Ö£¶ÅÀ¡×¤òÍ¿¤¨¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀ£É¾¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¾¯¤·ÀÅ¤«¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¡£28Ê¬¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤ÇÊü¤Ã¤¿¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡£65Ê¬¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òË¥¤¦¤è¤¦¤ËÎÏ¶¯¤¯¶î¤±È´¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤ÄºÝ¤ËÂ¤â¤È¤¬ÉÔ°ÂÄê¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿½ªÈ×¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤âÆÀÅÀ¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡¡¾¡Íø¤òÆ¨¤·¤¿¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¼¡Àá¡¢24Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤ÈÂÐÀï¡£»°ãø¤Ï¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤ë¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
