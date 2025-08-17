【19番目のカルテ 第5話】茶屋坂、母が救急搬送され心身に異変
【モデルプレス＝2025/08/17】嵐の松本潤が主演を務めるTBS系日曜劇場「19番目のカルテ」（毎週日曜よる9時〜）の第5話が、17日に放送される。
【写真】嵐4人、活動休止後にサプライズ集結
本作は、病気を診るだけでなく、心や生活背景をもとに患者にとっての最善を見つけ出し、生き方そのものに手を差し伸べる19番目の新領域・総合診療医を描く新しいヒューマン医療エンターテインメント。
心臓血管外科の茶屋坂心（ファーストサマーウイカ）は、卓越した技術を持つスター医師。そんな彼女の最近の関心ごとは、院内の雰囲気が以前と変わったこと。そして茶屋坂は、その「変化」の中心にいる徳重（松本潤）のとある過去を知ったことから、過剰なまでの興味と追求を徳重に向けていく──。
そんな中、茶屋坂の母・愛（朝加真由美）が、重篤な状態で魚虎総合病院に救急搬送される。それを機に茶屋坂の心身に異変が起きて…？
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】嵐4人、活動休止後にサプライズ集結
◆松本潤主演「19番目のカルテ」
本作は、病気を診るだけでなく、心や生活背景をもとに患者にとっての最善を見つけ出し、生き方そのものに手を差し伸べる19番目の新領域・総合診療医を描く新しいヒューマン医療エンターテインメント。
◆「19番目のカルテ」第5話あらすじ
心臓血管外科の茶屋坂心（ファーストサマーウイカ）は、卓越した技術を持つスター医師。そんな彼女の最近の関心ごとは、院内の雰囲気が以前と変わったこと。そして茶屋坂は、その「変化」の中心にいる徳重（松本潤）のとある過去を知ったことから、過剰なまでの興味と追求を徳重に向けていく──。
そんな中、茶屋坂の母・愛（朝加真由美）が、重篤な状態で魚虎総合病院に救急搬送される。それを機に茶屋坂の心身に異変が起きて…？
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】