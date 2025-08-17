本日8月17日21時より放送のSixTONES冠番組『Golden SixTONES』（日本テレビ系）に、TENBLANKがゲスト出演する。

今回は、Netflixシリーズ『グラスハート』の劇中バンド TENBLANKのメンバーとしてメジャーデビューを果たした佐藤健、宮粼優、町田啓太、志尊淳の4人が登場。森本慎太郎が思わず「今日は2時間SPですか？」と語る顔ぶれが、ご褒美グルメを懸けてSixTONESと真剣勝負する。

最初のゲームは、番組名物『サイズの晩餐 チーム対抗戦SP』。“身の回りにあるアレにコレは入るのか？入らないのか？”を予想する新感覚の目利きゲームだ。今回は、『健・宮粼チーム』（佐藤、宮粼、京本大我、田中樹）、『町田チーム』（町田、ジェシー、髙地優吾）、『志尊チーム』（志尊、松村北斗、森本）に分かれて予想対決に挑戦する。

志尊は「僕らのチームが一番、品がありそう」と両隣の松村と森本に笑顔を向けるが、メンバー全員が「それはない！」と総ツッコミ。さらに松村の異変にみんなが気付き始め、進行役の藤森慎吾（オリエンタルラジオ）も「こんな北斗くん見たことないよ！」と語る展開に。そんな波乱の予感漂うチーム対抗戦は、全部で4問を出題。正解すれば1問につき10ポイントを獲得でき、1位になるとご褒美の絶品ひつまぶしを食べられる。

1つ目に出題される問題は、『障子の1マスにバスケットボールは通る？取らない？』。サイズ感の参考に、スタジオへ障子が登場したかと思いきや、用意されたのはバスケットゴールとボールだ。佐藤はうっかり「何の意味もない」と心の声を漏らしてしまい、スタジオが笑いに包まれる。予想そっちのけでシュート対決が始まると、志尊や町田が“イケメンシュート”を披露。すると宮粼が突如破天荒すぎる行動に出て、SixTONESも「え！？何やってんの！？」と驚く。

正解VTRには、日本人初のNBAプレーヤーとなった田臥勇太が登場。シュートを障子のマスへ通す田臥の映像を、「通れ通れ！」「通らないよ！」と一同大興奮で見届ける。

続く『ギャル曽根の口にビリヤードの球は入る？入らない？』では、大食い女王 ギャル曽根が再登場。予想する森本も「これすっごいやりたかったの！」とギャル曽根に負けず劣らずの大きな口で挑戦してみる。一方、ようやく自分を取り戻した松村はキス魔に豹変。町田チームは全員で変顔に。最後はスタジオで『生サイズの晩餐』に挑戦。京本がクルクルと大回転し、「どうなってんの俺！？通ってるの！？」と京本が絶体絶命に陥る。

円陣の真ん中に落下したものが何かを当てる動体視力ゲーム『動体球児』では、事前にTENBLANKの4人で過去VTRを見て予習したという。志尊は「みんな話にならなかった。健に関しては『全部ダルマに見える』って」と、佐藤が意外にも動体視力に不安のあるエピソードを暴露。また、藤森のヒント「もらったらうれしい物」の一言で、ゲームは予想外の大混乱に。松村は「うわぁぁぁ！」とスタジオを全力ダッシュし、町田は「あぁぁぁ！」と膝から崩れ落ちる。

（文＝リアルサウンド編集部）