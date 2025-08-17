¡Úµð¿Í2·³¡Û5²ó¤«¤éÂÇ¼Ô15¿Í¤ò´°Á´Åêµå¤Î¾×·â¡¡°éÀ®20ºÐ±¦ÏÓ¤¬11Ã¥»°¿¶¤Ç´°Éõ¡¡ÀõÌîæÆ¸ã¡¢¾®ÎÓÀ¿»Ê¤é¤¬ÇØÈÖ¹æ¡Ö3¡×¤òÇØÉé¤¤ÌöÆ°
µð¿Í2·³¤Ï±àÅÄ½ãµ¬Åê¼ê¤¬À¾Éð2·³¤ËÂÐ¤·9²ó111µå¡¢Èï°ÂÂÇ2¡¢11Ã¥»°¿¶¤È²÷Åê¤·´°Éõ¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
µð¿Í¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¸á¸å2»þ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤¿1·³Àï¤ò¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄÄÉÅé»î¹ç¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤â¼ó°Ì¡¦ºå¿À¤ÎÁ°¤Ë´°ÉõÉé¤±¡£¤·¤«¤·¸á¸å5»þ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤¿2·³Àï¤Ç¤Ï¡¢ÇØÈÖ¹æ¡Ö3¡×¤òÇØÉé¤Ã¤¿µð¿Í¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ÌöÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÇÀþ¤Ï2²ó¡¢ÀõÌîæÆ¸ãÁª¼ê¤¬¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¡£6·î¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¡Ö±¦¼Ü¹ü·Ô¾õÆÍµ¯ÉÔÁ´¹üÀÞ¡×¤«¤é¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿ÀõÌîÁª¼ê¤Î¼ÂÀïÉüµ¢¸å2·³Àï½é¥Ò¥Ã¥È¤ÇÎ®¤ì¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤È¡¢2¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤«¤é¾®ÎÓÀ¿»ÊÁª¼ê¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¤ÆÀõÌîÁª¼ê¤¬¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¤·µð¿Í2·³¤¬ÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢Ìî¼ê¿Ø¤Ï»°ÄÍÎ°À¸Áª¼ê¤È¥Æ¥£¥ÞÁª¼ê¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Ä¤Ê¤É13°ÂÂÇ¤òµÏ¿¡£ÆÀÅÀ¤³¤½4ÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬½ª»Ï³èÈ¯¤Ê¹¶·â¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¤³¤Î»î¹ç¡¢ºÇ¤âµ±¤¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀèÈ¯¤Î±àÅÄÅê¼ê¡£2023Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤Î°éÀ®5°Ì¤ÇÊ¡²¬¹©Âç¾ëÅì¹â¤«¤éÆþÃÄ¤·º£µ¨6·î¤Ë¼ÂÀï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿20ºÐ¤Î±¦ÏÓ¤¬¡¢À¾Éð2·³¤ò°µÅÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±àÅÄÅê¼ê¤Ï4²ó½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÈï°ÂÂÇ2¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤È»î¹ç¤òºî¤ë¤È¡¢¿¬¾å¤¬¤ê¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Þ¤¹¡£6²ó2¥¢¥¦¥È¤«¤é3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤È¡¢ÂÇ¼Ô1¿Í¤ò¶´¤ó¤À8²óÆ¬¤«¤é4¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¡£9²ó¤ÏºÇ¸å¤ÎÂÇ¼Ô¤«¤é¤â»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢¤Ê¤ó¤È5²ó¤«¤é9²ó¤Þ¤ÇÂÇ¼Ô15¿Í¤ò¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ËÍÞ¤¨8¤Ä¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤¦²÷Åê¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤Çº£µ¨8»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë±àÅÄÅê¼ê¤Ï¤³¤ì¤Ç5¾¡ÌÜ(0ÇÔ)¡£µ¬ÄêÅêµå²ó¿ô¤Ë¤ÏÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ËÉ¸æÎ¨1.10¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®ÀÓ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£