佐藤健率いるTENBLANK『Golden SixTONES』でバラエティの洗礼を受けメンバーの個性が大爆発

SixTONESが出演するスタジオバラエティ番組『Golden SixTONES』（日本テレビ／毎週日曜21時～）の8月17日放送回に、配信ドラマ発のバンド“TENBLANK”として現実世界でもメジャーデビューを果たした、佐藤健、宮崎優（「崎」は、たつさきが正式表記）、町田啓太、志尊淳の4人が登場する。

■様子がおかしい松村北斗に、進行役の藤森慎吾が「こんな北斗くん見たことないよ！」

SixTONESの森本慎太郎が思わず「今日は2時間SPですか？」とコメントしてしまうほどの豪華すぎる顔触れで、いつもどおりのノリで番組が進行。

最初のゲームは、番組名物「サイズの晩餐 チーム対抗戦SP」。“身の回りにあるアレにコレは入るのか？ 入らないのか？”を予想する新感覚の目利きゲームで、今回は健・宮崎チーム（佐藤、宮崎、京本大我、田中樹）、町田チーム（町田、ジェシー、高地優吾/「高」は、はしごだかが正式表記）、志尊チーム（志尊、松村北斗、森本）に分かれて予想対決をする。

志尊は「僕らのチームがいちばん品がありそう」と両隣の松村と森本に笑顔を向けるが、メンバー全員「それはない！」と総ツッコミ。さらに、松村の異変にみんなが気づき始め、進行役の藤森慎吾（オリエンタルラジオ）も「こんな北斗くん見たことないよ！」。

そんな波乱の予感漂うチーム対抗戦。問題は全部で4問。正解すれば、1問につき10ポイント獲得。1位になってご褒美の絶品ひつまぶしを食べられるのはどのチームか？

1問目は「障子の1マスにバスケットボールは通る？ 取らない？」。サイズ感の参考に、スタジオに障子が登場…と思いきや、用意されたのはバスケットゴールとボール。佐藤はうっかり「なんの意味もない」と心の声を漏らしてしまい、スタジオは大笑い。

予想そっちのけでシュート対決が始まると、志尊や町田がイケメンシュート。すると、宮崎が突如、破天荒すぎる行動に出て、SixTONESも「え!? 何やってんの」とびっくり仰天。正解VTRには、日本人初のNBAプレーヤー・田臥勇太が登場。田臥のシュートは障子のマスを通るのか？ 「通れ通れ！」「通らないよ！」一同大興奮の結末は…？

さらに、「ギャル曽根の口にビリヤードの球は入る？ 入らない？」では、大食い女王・ギャル曽根が再登場。前回のドアノブに続き、ビリヤードの球も丸呑みしてしまうのか？ 予想する森本も「これすっごいやりたかったの！」とギャル曽根に負けず劣らずの大きな口で挑戦してみるが…。

一方、ようやく自分を取り戻した松村はキス魔に豹変!? 町田チームは全員で変顔に。その理由とは？

最後はスタジオで「生サイズの晩餐」。京本がクルクル大回転し「どうなってんの俺!? 通ってるの!?」と絶体絶命に。

■動体視力に不安のある佐藤健「全部ダルマに見える」

続いて、円陣の真ん中に落下したものが何かを当てる動体視力ゲーム「動体球児」にみんなで挑戦。

事前にTENBLANKの4人で過去VTRを観て予習したという志尊は、「みんな話にならなかった。健に関しては『全部ダルマに見える』って」と暴露。意外にも動体視力に不安のある佐藤、果たして正解できるのか？

問題は全部で2問。全員揃って正解すれば、ご褒美ラーメンをゲットできるが…。

藤森からのヒント「もらったらうれしい物」のひと言で、ゲームは予想外の大混乱に。松村は「うわぁぁぁ！」とスタジオを全力ダッシュ。町田は「あぁぁぁ！」と膝から崩れ落ちる!?

見事10人全員で正解し、ご褒美グルメゲットなるか？ ぜひ、番組をチェックしよう。

