《新作》大当たりキターーー！！【3COINS】スタイリッシュで機能的♡「スマホグッズ」

【3COINS（スリーコインズ）】から、スマホの持ち歩きや操作を快適にしてくれる新作アイテムが登場。日常のちょっとした動作をスムーズにしながら、見た目もおしゃれに決まります。今回は、おうちでも外出先でも役立つ、注目のスマホグッズをご紹介します。

ワンタッチ着脱 & スタンド化「2WAYマグネットカードケース」

MagSafe対応のiPhoneやケースに装着できる「2WAYマグネットカードケース」です。背面に固定するだけで持ち運びやすく、開けばスタンドとして動画視聴やビデオ通話にも活用できます。シンプルなデザインで、さまざまなスマホに自然になじみやすいのも、嬉しいポイントです。

回して持ってそのまま置ける「マグネットリングホルダー」

「マグネットリングホルダー」は、MagSafe対応のiPhoneやケースなら磁石で着脱できるスマホリング。非対応の機種でもケースに簡単に貼り付け可能です。公式サイトによると「リングは360度回転するので、お好みの向きに調節可能」とのこと。デザインはシンプルで洗練感があり、大人女性も使いやすいはず。

